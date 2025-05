Lonato del Garda è stata scelta per il secondo anno consecutivo come tappa strategica dell’iniziativa Obiettivo Italia 2025, promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. La Divisione IMI CIB supporta oltre 5.800 aziende tra Lombardia e Nord-Est

Lonato del Garda è stata scelta per il secondo anno consecutivo come tappa strategica dell’iniziativa Obiettivo Italia 2025, promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. L’evento, che ha coinvolto circa 60 top manager e imprenditori del Nord Italia, conferma il ruolo centrale della Lombardia e del Nord-Est nel tessuto economico nazionale.

La Divisione IMI CIB supporta oltre 5.800 aziende tra Lombardia e Nord-Est, con impieghi medi per cassa pari a 33 miliardi di euro, circa il 40 per cento dei volumi totali gestiti dal network italiano della banca. Solo in Lombardia operano oltre 60 professionisti dedicati, al servizio di circa 4.000 imprese, per un valore complessivo di 23 miliardi di euro.

Durante l’incontro, Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, ha ribadito l’impegno del gruppo nel sostenere la crescita del sistema imprenditoriale italiano attraverso soluzioni digitali, consulenza personalizzata e strumenti di gestione del rischio. Il programma proseguirà con ulteriori tappe a Torino, Bologna, Milano, Napoli e Roma.

“Questi territori si confermano come uno dei motori strategici dell’Italia, con un tessuto produttivo tra i più dinamici, competitivi e internazionalizzati d’Europa. L’innovazione non è solo un obiettivo di queste aree, ma una leva quotidiana di crescita e occupazione. In uno scenario globale in rapida trasformazione, vogliamo essere ancora più vicini alle tante realtà imprenditoriali italiane, offrendo non solo servizi e consulenza, ma ascolto, visione e strumenti

concreti per affrontare il futuro” – ha dichiarato Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. “Il nostro impegno è continuare a essere partner strategici nello sviluppo delle imprese e dell’economia reale del nostro Paese, promuovendo un modello di crescita sostenibile e di lungo periodo, anche attraverso l’offerta di soluzioni e servizi innovativi e digitali in ambito transaction banking e gestione dei rischi.”

Sul fronte macroeconomico, Gregorio De Felice, Chief Economist della banca, ha illustrato le prospettive per il 2025: le tensioni sui dazi USA e le sfide globali saranno mitigate dal calo dei costi energetici e dalla capacità delle imprese italiane di diversificare i mercati di sbocco. In particolare, l’export lombardo verso gli Stati Uniti ha toccato quota 13,7 miliardi di euro nel 2024, trainato dai settori meccanico, farmaceutico ed elettrotecnico.

Secondo le analisi del Research Department di Intesa Sanpaolo, la Lombardia si conferma uno dei motori dell’economia nazionale, con un export in crescita dello 0,6 per cento nonostante il rallentamento globale, e una forte propensione all’internazionalizzazione. I mercati emergenti più promettenti per la diversificazione sono Medio Oriente, India e Nord Africa.

Per il 2025, si prevede una ripresa dei consumi e degli investimenti, grazie al recupero del potere d’acquisto e all’accelerazione dei fondi del PNRR, in particolare a beneficio delle imprese innovative e giovanili.

