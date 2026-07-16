Poste Italiane incassa il via libera della Consob al documento relativo all’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di TIM. Con l’approvazione dell’Autorità prende ufficialmente avvio l’ultima fase dell’operazione, che prevede l’apertura del periodo di adesione lunedì 20 luglio e la chiusura venerdì 11 settembre 2026, salvo eventuali proroghe. L’offerta resterà aperta per 40 giorni di Borsa e, in assenza di proroghe, il pagamento del corrispettivo agli azionisti che avranno aderito è previsto per il 18 settembre.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa, potrà inoltre essere disposta una riapertura dei termini dal 21 al 25 settembre, con regolamento il 2 ottobre. Il corrispettivo, adeguato per tenere conto del raggruppamento azionario di TIM divenuto efficace il 15 giugno scorso senza modificarne il valore economico complessivo, prevede una componente in contanti pari a 1,67 euro per ogni azione conferita e una componente in azioni, costituita da 0,218 nuove azioni ordinarie Poste Italiane per ciascun titolo TIM portato in adesione.

Il documento di offerta sarà depositato presso Consob e reso disponibile al pubblico presso la sede di Poste Italiane, gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni e sui siti internet della società e del global information agent Sodali & Co. La società diffonderà inoltre un apposito comunicato per informare dell’effettiva pubblicazione della documentazione. L’approvazione della Consob rappresenta un passaggio essenziale nell’iter dell’operazione, consentendo agli azionisti di TIM di valutare il contenuto dell’offerta e decidere se aderire entro le finestre temporali previste dalla normativa di mercato.