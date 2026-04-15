Accordo tra BPER e CSVnet: più competenze finanziarie per il Terzo Settore

Rafforzare le competenze economico-finanziarie degli enti del Terzo Settore e promuovere una relazione più efficace con il sistema bancario: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra BPER Banca e CSVnet, che rappresenta i 49 Centri di Servizio per il Volontariato in Italia.

L’intesa si inserisce nelle iniziative di BPER Bene Comune dedicate all’economia sociale e punta sull’educazione finanziaria come leva strategica per accompagnare dirigenti, volontari e operatori non profit nella gestione delle risorse, nella pianificazione dei flussi economici e nella comprensione degli strumenti bancari.

Nel concreto, la collaborazione prevede lo sviluppo di percorsi formativi, webinar, workshop territoriali e attività di orientamento finanziario di base. Saranno inoltre messi a disposizione strumenti gratuiti, utili alla redazione di piani economico-finanziari e al rafforzamento delle competenze gestionali degli enti.

Un elemento centrale dell’accordo è la creazione di una cabina di regia congiunta, finalizzata ad analizzare i bisogni del Terzo Settore e dei territori, così da progettare interventi mirati ed efficaci. BPER supporterà i CSV nel migliorare le competenze delle organizzazioni sulla gestione delle risorse e sulla finanza a impatto sociale.

“Con questo accordo confermiamo il nostro impegno a sostegno del Terzo Settore”, ha dichiarato Daniele Pedrazzi, sottolineando l’importanza di una gestione consapevole per generare valore sociale duraturo.

Sulla stessa linea Chiara Tommasini, che evidenzia come l’educazione finanziaria sia ormai una competenza indispensabile per il volontariato.

La collaborazione, della durata di tre anni, porterà alla creazione di guide operative, vademecum e toolkit dedicati, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili strumenti e conoscenze fondamentali per la crescita sostenibile del Terzo Settore.