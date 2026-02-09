Cariplo, programma 2026: al via l’attività filantropica con 215mln di euro

Fondazione Cariplo ha presentato questa mattina, a Milano, il programma di attività del 2026, un anno che si preannuncia particolarmente ricco di iniziative e collaborazioni. La Fondazione conferma un impegno complessivo di oltre 215 milioni di euro (in linea con lo scorso anno e in crescita del 40% rispetto al 2024) destinato a oltre 30 iniziative (Bandi e progetti) in ambito ambientale, culturale, scientifico e sociale. Un’attività sempre più caratterizzata da un approccio integrato, multidisciplinare e basato sui dati, con obiettivi chiari e un sistema articolato di KPI.

Tra le novità più rilevanti, il lancio di “Destinazione Autonomia – La tua storia, insieme.”, un programma da 20 milioni di euro con l’ambizione di attivare 1.000 progetti di vita autonoma per persone con disabilità, attraverso percorsi personalizzati che integrino inserimento lavorativo, autonomia abitativa e inclusione sociale. Un’iniziativa che prevederà anche la collaborazione con Regione Lombardia. Il programma sulla disabilità è uno delle 4 “sfide di mandato” della Fondazione, ciascuna dotata di un budget di 20 milioni di euro; le altre sono dedicate ai giovani Neet, alla prima infanzia e l’ultima, che partirà in primavera, sarà rivolta al sostegno delle persone detenute. 1Un impegno crescente sostenuto da un patrimonio solido La Fondazione affronta il 2026 con un livello di impegno particolarmente elevato, consapevole delle difficoltà che attraversano comunità e territori. Un impegno reso possibile da una gestione patrimoniale che continua a garantire solidità e risultati: il patrimonio ha raggiunto oggi i 13,1 miliardi di euro, con un incremento del 66% rispetto al 2022, quando ammontava a 7,9 miliardi.

Questa crescita consente di mantenere un approccio anticiclico, aumentando le risorse proprio mentre crescono i bisogni: “Oggi occorre fare di più”, ha sintetizzato il Presidente Giovanni Azzone, ricordando le molteplici sfide che caratterizzano il momento attuale: fragilità giovanili, invecchiamento della popolazione, sostenibilità ambientale, inclusione sociale, migrazioni, transizione digitale, povertà educativa e culturale. Fondazione Cariplo può contare su una rete articolata, che include 16 Fondazioni di Comunità, in grado di operare capillarmente, raggiungendo anche i territori più marginali. Nel 2026 sono previsti 17 bandi e 26 programmi e progetti, molti dei quali verranno sviluppati con un approccio intersettoriale, mettendo in connessione competenze diverse per obiettivi condivisi.

Le parole del Presidente Azzone

“Il 2025 è stato un anno intenso, in cui abbiamo aumentato le risorse a disposizione rispetto al passato. Anche per il 2026, sono stati messi a budget oltre 215 milioni di euro. Continuiamo ad ascoltare territori e operatori, cercando di rispondere ai bisogni reali: dobbiamo anticipare i problemi prima che esplodano. Siamo particolarmente attenti ai giovani che non studiano né lavorano, oltre 150mila solo in Lombardia. Vogliamo offrire loro nuove opportunità. Non trascureremo le attività tradizionali, con bandi e progetti culturali, scientifici, ambientali e sociali, sempre con un approccio multidisciplinare. E abbiamo deciso di fare un passo in più: impegnarci per chi è detenuto in carcere, spesso ai margini e senza prospettive. Vogliamo costruire nuove alleanze con istituzioni e imprese, nel nostro territorio ma anche a livello nazionale e internazionale. A guidare le numerose attività della Fondazione—conclude il Presidente—è una priorità chiara: contrastare le disuguaglianze crescenti. Non possiamo accettare che questa forbice continui ad allargarsi.”

