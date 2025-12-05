Nell’Ex Cartiera di Marzabotto, tra le colline silenziose che circondano Bologna, dentro muri che raccontano storie e stanze che odorano di polvere e memoria, si accenderanno presto tagli di luce e suoni di martelli, aghi e macchine da cucire. L’odore del legno tagliato si mescolerà al rumore lieve degli strumenti da lavoro. In un angolo, un ragazzo leviga una tavola con attenzione, come se in quel gesto lento e ripetuto ci fosse qualcosa di più del semplice imparare un mestiere. Poco distante, una ragazza osserva un capo di stoffa mentre immagina come trasformarlo, dando nuova vita a ciò che sembrava scartato. È qui, in questo spazio rigenerato e simbolico, che prende forma Ri.VIVO, la bottega artigianale e sociale di Namo APS dove 20 giovani, tra i 14 e i 25 anni, con fragilità psicologiche, neurodivergenze o a rischio di dispersione scolastica potranno riscoprire manualità, autonomia e fiducia.

La scena è semplice, quotidiana, ma racconta molto e parla di un futuro diverso che può cominciare da un banco da lavoro, da una cucitura, da un mobile riparato insieme. E soprattutto racconta che Ri.VIVO è solo una delle storie che oggi chiedono ascolto e sostegno.

Ad oggi, Ri.VIVO ha raccolto circa il 50% del budget necessario e adesso che la deadline si avvicina, ogni donazione conta più che mai. Se il progetto raggiungerà almeno il 40% del budget, accederà al co-finanziamento a fondo perduto di BPER Banca, grazie al bando di BPER Bene Comune, la struttura guidata da Daniele Pedrazzi che comprende l’insieme di iniziative, servizi e soluzioni che dedicati al Terzo Settore e alla Pubblica Amministrazione. È un meccanismo semplice e compartecipato che moltiplica il valore di ogni contributo privato, integrandolo con il supporto dell’istituto emilianoper permetterea idee nate nei territori di diventare percorsi concreti.

Questo non è l’unico progetto in campo. Da Nord a Sud, altre realtà stanno raccogliendo fondi sulla piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso” nell’ambito dell’ottavo bando di BPER Bene Comune “Il futuro a portata di mano” che, attraverso una call for project lanciata lo scorso 9 luglio, ha selezionato cinque progetti promossi da Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di marginalità economica. Il tempo, però, corre: la data 19 dicembre 2025 si avvicina e ogni progetto dovrà raggiungere almeno il 40% del proprio budget per ottenere da BPER Banca il co-finanziamento a fondo perduto del restante 60 per cento.

Una piattaforma che fa crescere la comunità

La collaborazione tra BPER Bene Comune e Produzioni dal Basso non è nuova: dal 2018 sono stati candidati oltre 600 progetti, di cui 43 selezionati e sostenuti, con più di 514.000 euro raccolti grazie alla partecipazione di quasi 1.900 donatori. Numeri che raccontano un impegno costante: promuovere iniziative culturali, educative e sociali capaci di generare valore sui territori.

Quest’anno il focus è chiaro: offrire ai bambini e ai giovani che vivono situazioni di marginalità o fragilità strumenti per crescere, formarsi e costruire il proprio futuro. Ed è proprio attraverso questo obiettivo comune che i cinque progetti prendono forma, ognuno con una identità precisa.

Cultura in Gioco: scacco matto all ’ esclusione (Napoli)

Dalle colline bolognesi voliamo a Spaccanapoli. Qui il Museodivino — scrigno di micro-sculture uniche — e la Biblioteca Annalisa Durante, nata in memoria di una giovane vittima innocente della camorra, hanno scelto di unire le forze: il risultato è un progetto (Cultura in gioco: Scacco matto all’esclusione)che usa cultura, arte e gioco come strumenti di riscatto. Laboratori di scacchi, percorsi teatrali, attività artistiche e uno sportello psicologico: un presidio per prevenire il disagio, sostenere i più fragili, far emergere talenti nascosti. I ragazzi imparano a dare un nome alle emozioni, a sviluppare concentrazione e pensiero critico, a sentirsi parte di un luogo che li accoglie.

Un progetto da 12mila euro che ha ancora spazio per essere sostenuto attraverso le donazioni.

Ta Da Da Dan!: un racconto in musica (Ravenna)

Dalla Campania torniamo in Emilia-Romagna, a Ravenna, città di mosaici e di luce dove il Quartetto Fauves APS porta avanti da anni un lavoro prezioso nelle scuole. Con Ta Da Da Dan! 180 bambine e bambini vengono coinvolti in un laboratorio che unisce musica, parole e disegno: un grande racconto collettivo in cui ognuno contribuisce con un pezzettino di fantasia. Il progetto valorizza l’ascolto, la partecipazione e la creatività. La musica diventa un ponte: tra emozioni e immagini, tra i più piccoli e gli adulti, tra scuola e comunità. Attualmente è stato raccolto circa il 25% del budget necessario per ottenere il co-finanziamento. Raggiungere l’obiettivo grazie ai sostenitori rappresenterebbe un bel regalo di Natale per i bambini di Ravenna.

Primavera Creativa (Cecchina–Albano Laziale)

Ci spostiamo ai Castelli Romani, in una frazione, Cecchina, dove i giovani spesso cercano spazi che non ci sono. L’associazione Justintwo risponde a questo bisogno con Primavera Creativa, una maratona di creatività che coinvolge 100 ragazzi tra i 16 e i 25 anni in sfide di gruppo, laboratori, attività formative che potenziano talento, collaborazione e capacità progettuale. Un progetto vicino al traguardo della raccolta fondi che darà vita ad un percorso gratuito basato su strumenti innovativi — dall’intelligenza artificiale alle tecniche narrative — per immaginare e progettare nuovi modi di vivere la cultura.. È la prima maratona culturale d’Italia, spiegano i promotori, «un format inedito che unisce formazione, partecipazione e produzione reale. Un percorso che non parla di cultura, ma la fa nascere, passo dopo passo, da chi decide di mettersi in gioco».

L ’ ora del Té: inclusione che cresce (Varedo-Brianza)

Infine, in Brianza, l’Associazione Il Pentolino ETS porta avanti da anni progetti di inclusione sociale. Con L’ora del Té offre un luogo di crescita a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, con e senza disabilità. Laboratori artistici e sportivi insieme, attività di gruppo, doposcuola, momenti di comunità: qui la differenza non divide, ma diventa ricchezza. Ogni percorso è pensato per coltivare autostima, empatia, curiosità.

«Nel nostro territorio, molte famiglie faticano a sostenere attività extra-scolastiche o percorsi di supporto allo studio», sottolineano dall’Associazione. «Tanti bambini restano soli, senza stimoli, e rischiano di essere esclusi da esperienze di crescita condivisa. Il progetto nasce per contrastare la povertà educativa e la solitudine sociale, due bisogni urgenti che toccano sempre più giovani». Un progetto che, nella raccolta fondi in corso, ha già ricevuto una buona risposta permettendo di raggiungere l’obiettivo del 40% — segno di una comunità che riconosce il suo valore. L’Ora del Tè offrirà oltre 300 ore di laboratori condotti da educatori, psicologi e artisti qualificati, pensati per accompagnare bambini, ragazzi e giovani adulti nella crescita personale e sociale. I fondi raccolti serviranno per gli allestimenti (strumenti, materiali didattici, ecc.), per i compensi gli operatori, per i materiali di consumo e per la comunicazione.

Perché sostenere questi progetti adesso

Ogni iniziativa parla una lingua diversa, ma tutte raccontano la stessa storia: quella di giovani che meritano possibilità. Il crowdfunding, in questo caso, non è un gesto isolato: è partecipazione civica, cura condivisa, apertura.

Contribuire alla raccolta fondi entro il 19 dicembre significa dare la possibilità di accedere al contributo di BPER Banca. Significa trasformare ogni euro donato in un seme che può germogliare e dare i propri frutti. Permette, soprattutto, di comunicare ai ragazzi e alle ragazze coinvolti che il loro futuro riguarda tutta la comunità.

Come contribuire

Tutte le informazioni sono disponibili su:

bperbenecomune.produzionidalbasso.com