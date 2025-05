Fondazione Cariplo, bilancio 2024: 164 milioni per 1130 progetti e un avanzo da 286 milioni

La Fondazione Cariplo ha approvato il bilancio 2024 registrando risultati straordinari sia sul fronte filantropico sia su quello patrimoniale. Con un’attività filantropica che ha superato i 164 milioni di euro, la Fondazione ha sostenuto ben 1130 progetti, confermando il suo ruolo di motore di sviluppo sociale, culturale e ambientale per la Lombardia e le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Il documento approvato all’unanimità dalla Commissione Centrale di Beneficenza mostra un avanzo di esercizio di 286 milioni di euro. Una gestione patrimoniale attenta e solida ha permesso di portare il valore di mercato degli attivi a 10,652 miliardi di euro, mentre il Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni ha raggiunto una consistenza di oltre 383 milioni.

L’attività filantropica si è articolata lungo quattro linee strategiche. Alla prima, “Creare valore condiviso”, sono stati destinati 58,1 milioni di euro per 515 progetti, tra cui iniziative contro i cambiamenti climatici e programmi di riqualificazione culturale. Alla seconda, “Ridurre le disuguaglianze“, sono andati oltre 26,8 milioni per 218 progetti, a sostegno di housing sociale, benessere psicologico giovanile e integrazione dei minori non accompagnati.

La terza linea, “Allargare i confini”, ha visto un impegno di 28,6 milioni per sostenere ricerche sulle malattie rare, progetti internazionali e programmi nazionali come il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e il Fondo Repubblica Digitale. Infine, “Creare le condizioni abilitanti” ha raccolto oltre 21,5 milioni per 118 progetti, puntando su ricerca scientifica, welfare innovativo e sviluppo delle competenze.

Il presidente Giovanni Azzone ha sottolineato come nel 2024, oltre alla “normale amministrazione”, la Fondazione abbia tracciato nuove “Sfide di Mandato” su cui investirà 60 milioni di euro extra nei prossimi tre anni. I temi centrali saranno il contrasto al fenomeno dei giovani Neet, il sostegno alla prima infanzia e l’autonomia delle persone con disabilità.