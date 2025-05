Sono ufficialmente operative due nuove case rifugio a indirizzo segreto in Lombardia per donne vittime di violenza, grazie al progetto “Casa Ersilia” promosso da Intesa Sanpaolo e Fondazione Asilo Mariuccia. La raccolta fondi, avviata lo scorso settembre tramite la piattaforma For Funding della banca, ha superato i 130.000 euro, coprendo la ristrutturazione di due appartamenti, l’attività annuale di un’équipe specializzata e l’acquisto di un veicolo per il trasporto in sicurezza di donne e bambini.

Grazie a questa raccolta si è potuto inoltre finanziare un anno di attività dell’équipe specializzata nell’accoglienza (psicoterapeuta, mediatori culturali, sostegno psicologico), l’acquisto di un automezzo e il costo dell’autista per il trasporto in sicurezza delle donne e dei loro bambini. Casa Ersilia ha già accolto in pochi mesi circa 10 donne sole e con figli, alcune hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, altre sono ancora nel periodo di protezione. I minori impossibilitati a frequentare la scuola ricevono un servizio di “home schooling” da parte degli educatori.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha sostenuto l’iniziativa con una propria donazione. Le strutture hanno già accolto circa dieci donne, sole o con figli, offrendo loro un ambiente sicuro, supporto psicologico e, in alcuni casi, homeschooling per i minori. «Ringraziamo, a nome di tutta la Fondazione, la Divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo per il grande supporto al progetto che ci ha permesso in tempi brevi di ristrutturare e aprire i nuovi servizi. L’obiettivo della Fondazione è quello di accompagnare queste donne sole o con i loro figli verso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, progettando dove possibile un ricollocamento in tempi brevi in comunità, o in altre strutture del territorio”, afferma la presidente dell’Asilo Mariuccia Emanuela Baio.

Il progetto conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel campo della sostenibilità sociale e si inserisce nella missione storica della Fondazione Asilo Mariuccia,attiva dal 190 nell’accoglienza e protezione per donne e minori in situazioni di fragilità.