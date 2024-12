Telefono Amico Italia: volontari al fianco di chi è solo durante il Natale

Anche quest’anno, i volontari di Telefono Amico Italia garantiranno supporto emotivo durante le festività natalizie. Il servizio di ascolto sarà attivo ininterrottamente dalle ore 9 del 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre, offrendo un sostegno fondamentale a chi soffre di solitudine o vive momenti di difficoltà. Nel 2023, sono state 629 le persone che hanno cercato aiuto durante le feste, una media di una chiamata ogni 6 minuti.

La solitudine al centro delle richieste d’aiuto

Secondo Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia, il Natale, simbolo di convivialità per molti, può rappresentare un momento particolarmente difficile per chi è solo. La maggior parte delle richieste ricevute riguarda proprio il bisogno di compagnia (31%), seguito da problematiche esistenziali (11%) e difficoltà familiari (10%).

TAG, la nuova generazione di volontari

Quest’anno, per la prima volta, parteciperà alla maratona natalizia anche il gruppo TAG – Telefono Amico Generation, una squadra di 37 giovani under 40 che operano da remoto e si uniscono ai volontari attivi nei 20 centri territoriali. TAG è nato nel 2024 per rispondere alla crescente domanda di ascolto, che ha già superato le 90.000 richieste annuali.

Supporto anche attraverso l’Agenda Amica 2025

Per sostenere le attività di Telefono Amico Italia, è possibile acquistare l’Agenda Amica 2025, un diario motivazionale il cui ricavato andrà interamente all’organizzazione. Disponibile al costo di 15 euro, l’agenda contiene pensieri raccolti durante eventi di sensibilizzazione e può essere acquistata online.

Diventare volontari: un’opportunità per fare la differenza

Con oltre 600 volontari in tutta Italia, l’associazione cerca costantemente nuove risorse per rispondere al crescente bisogno di ascolto. I volontari, dopo un corso di formazione di sei mesi, operano nei centri territoriali o, per i più giovani, nel centro virtuale TAG.

Per contattare Telefono Amico Italia:

Telefono: 02 2327 2327

02 2327 2327 WhatsApp: 324 011 7252

324 011 7252 Email: disponibile tramite il sito ufficiale.

Grazie al loro impegno, i volontari continuano a essere una presenza insostituibile per chi affronta la solitudine, soprattutto nei momenti più delicati dell’anno.