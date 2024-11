Trasporto Pubblico Locale, presentato a Bari il Rapporto Intesa Sanpaolo – ASSTRA

Oggi, presso Villa Romanazzi Carducci a Bari, è stato presentato il sesto Rapporto Intesa Sanpaolo – ASSTRA, intitolato “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, che hanno discusso i dati e le sfide emergenti per le aziende di trasporto pubblico locale (TPL).

Ripresa della Domanda di Mobilità

Il rapporto evidenzia una ripresa nella domanda di mobilità dopo le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. Nel 2022, il valore della produzione delle aziende di TPL è aumentato del 7,1% rispetto all’anno precedente, con un ulteriore incremento del 4,4% nel 2023. I passeggeri trasportati hanno mostrato una crescita significativa: +31% nel 2022 e +15% nel 2023. Tuttavia, rispetto ai livelli pre-pandemici, il numero di passeggeri è ancora inferiore.

Nonostante l’incremento della domanda, il valore della produzione, una volta depurato dall’inflazione, mostra una leggera flessione del 2% rispetto al 2019. Le previsioni per il biennio 2024-2025 indicano una crescita più moderata, con incrementi dell’1% nel 2024 e del 2% nel 2025.

Pressione sui Costi e Investimenti

I margini operativi delle aziende sono stati influenzati dall’aumento dei costi energetici. Il Margine Operativo Lordo (MOL) è sceso al 4,2% nel 2022 per poi risalire al 6,1% nel 2023, in seguito a una parziale riduzione delle tensioni sui costi. Le aziende hanno aumentato i loro investimenti, con una quota del 17,6% del fatturato destinata a nuove iniziative nel 2023.

Criticità e Sfide

Una delle principali criticità evidenziate è la crescita contenuta delle tariffe del TPL rispetto all’inflazione, che nel settore dei trasporti ha segnato un aumento del 26% dal 2016, mentre le tariffe del TPL sono aumentate solo dell’11,1%. Inoltre, i costi operativi sono aumentati dell’1,3% nel 2023 e si prevede un’ulteriore crescita dell’1,1% nel 2025, spinta dai costi del lavoro e dei servizi.

Interventi e Tavola Rotonda

Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, ha sottolineato l’importanza di garantire un contesto stabile per sostenere gli investimenti e attrarre domanda. Ha ribadito la necessità di adeguare il Fondo nazionale trasporti all’inflazione per far fronte ai costi crescenti e per supportare la transizione energetica del settore.

Laura Campanini di Intesa Sanpaolo ha evidenziato la significativa accelerazione degli investimenti, che ha contribuito a ringiovanire l’età media del parco mezzi, ora a 10 anni, migliorando così la sostenibilità dei servizi.

L’incontro si è concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato vari esponenti del settore, tra cui Fulvio Bonavitacola, Michele Sperti, Giuseppina Gualtieri e Massimo Nitti, che hanno discusso le prospettive e le strategie future per il TPL.

ASSTRA ha ringraziato tutti i partecipanti, invitando a seguire le prossime iniziative, come il Seminario Nazionale sul Sistema Tram, previsto per dicembre 2024 a Roma.