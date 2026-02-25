Salerno e dintorni: perché la “Città del Lungomare” è la meta più cercata del 2026

Fino a pochi anni fa, Salerno e dintorni erano considerati dai viaggiatori poco più di uno snodo logistico per raggiungere la Costiera Amalfitana o i templi di Paestum. Nel 2026, la musica è cambiata. Grazie all’apertura a pieno regime dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e a una riqualificazione urbana senza precedenti, la città è diventata la vera protagonista del turismo nel Sud Italia. In questa guida esploreremo perché Salerno è la scelta più intelligente (e affascinante) per il tuo prossimo viaggio, con un occhio attento ai costi e ai segreti che solo i locali conoscono.

Salerno 2026: Una rinascita tra Archistar e Storia

Passeggiare per Salerno oggi significa attraversare secoli di storia in pochi passi. Il cuore pulsante resta via dei Mercanti, un vicolo medievale che profuma di carta antica e pasticceria tipica, ma lo sguardo è rivolto al futuro.

La Stazione Marittima di Zaha Hadid, con le sue linee sinuose che ricordano un’ostrica, non è solo un terminal crocieristico: è il simbolo di una città che ha saputo integrare l’architettura contemporanea nel suo tessuto millenario. Se cerchi il punto perfetto per un tramonto da fotografare, la Spiaggia di Santa Teresa, con il suo solarium in legno e le palme, ti farà sentire in una capitale europea del Mediterraneo.

Come arrivare a Salerno : Il nuovo Hub del Sud

Il vero “game changer” del 2026 per Salerno e dintorni è l’accessibilità.

Voli: L’aeroporto di Salerno gestisce oggi rotte dirette dalle principali capitali europee (Londra, Parigi, Berlino) e collegamenti nazionali frequenti.

Alta Velocità: La stazione ferroviaria è collegata a Roma in meno di 2 ore e a Napoli in soli 40 minuti.

Via Mare: Salerno è il punto di partenza ideale per i “Traveler Slow”. Dal Molo Manfredi e dal Molo Masuccio Salernitano partono traghetti e aliscafi che in 30-40 minuti ti portano a Positano, Amalfi o Capri, evitandoti l’incubo del traffico sulla Statale 163.

Guida ai costi: Salerno vs Costiera Amalfitana

Uno dei motivi del successo di Salerno nelle ricerche web del 2026 è il rapporto qualità-prezzo. Mentre i prezzi a Positano e Amalfi hanno raggiunto cifre proibitive, Salerno offre un’esperienza autentica a un costo sostenibile.