A Salerno e dintorni una delle “nuove” attrazioni è sicuramente la stazione marittima progettata da Zaha Hadid

Turismo

Salerno e dintorni: perché la “Città del Lungomare” è la meta più cercata del 2026

di redazione
25 Febbraio 2026

Fino a pochi anni fa, Salerno e dintorni erano considerati dai viaggiatori poco più di uno snodo logistico per raggiungere la Costiera Amalfitana o i templi di Paestum. Nel 2026, la musica è cambiata. Grazie all’apertura a pieno regime dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e a una riqualificazione urbana senza precedenti, la città è diventata la vera protagonista del turismo nel Sud Italia. In questa guida esploreremo perché Salerno è la scelta più intelligente (e affascinante) per il tuo prossimo viaggio, con un occhio attento ai costi e ai segreti che solo i locali conoscono.

Salerno 2026: Una rinascita tra Archistar e Storia

Passeggiare per Salerno oggi significa attraversare secoli di storia in pochi passi. Il cuore pulsante resta via dei Mercanti, un vicolo medievale che profuma di carta antica e pasticceria tipica, ma lo sguardo è rivolto al futuro.

La Stazione Marittima di Zaha Hadid, con le sue linee sinuose che ricordano un’ostrica, non è solo un terminal crocieristico: è il simbolo di una città che ha saputo integrare l’architettura contemporanea nel suo tessuto millenario. Se cerchi il punto perfetto per un tramonto da fotografare, la Spiaggia di Santa Teresa, con il suo solarium in legno e le palme, ti farà sentire in una capitale europea del Mediterraneo.

Come arrivare a Salerno : Il nuovo Hub del Sud

Il vero “game changer” del 2026 per Salerno e dintorni è l’accessibilità.

  • Voli: L’aeroporto di Salerno gestisce oggi rotte dirette dalle principali capitali europee (Londra, Parigi, Berlino) e collegamenti nazionali frequenti.

  • Alta Velocità: La stazione ferroviaria è collegata a Roma in meno di 2 ore e a Napoli in soli 40 minuti.

  • Via Mare: Salerno è il punto di partenza ideale per i “Traveler Slow”. Dal Molo Manfredi e dal Molo Masuccio Salernitano partono traghetti e aliscafi che in 30-40 minuti ti portano a Positano, Amalfi o Capri, evitandoti l’incubo del traffico sulla Statale 163.

Guida ai costi: Salerno vs Costiera Amalfitana

Uno dei motivi del successo di Salerno nelle ricerche web del 2026 è il rapporto qualità-prezzo. Mentre i prezzi a Positano e Amalfi hanno raggiunto cifre proibitive, Salerno offre un’esperienza autentica a un costo sostenibile.

Voce di Spesa Salerno (Media 2026) Costiera Amalfitana (Media 2026)
Camera Doppia (B&B/Hotel 4)* €90 – €140 €250 – €600+
Cena completa (pesce) €35 – €50 €70 – €120
Caffè al banco €1,20 €2,50 – €5,00
Aperitivo vista mare €8 – €12 €15 – €25

Scegliere Salerno come “base operativa” permette di risparmiare circa il 60% sul budget totale, pur rimanendo a pochi minuti di barca dalle perle della Costiera.

I segreti del 2026: Cosa non troverai nelle guide ordinarie

Per vivere Salerno e dintorni come un “insider”, ecco tre tappe obbligatorie che sfuggono al turismo di massa:

  1. Il Giardino della Minerva: Il primo orto botanico del mondo legato alla Scuola Medica Salernitana. Qui puoi sorseggiare una tisana preparata con erbe officinali coltivate in loco, ammirando il golfo dall’alto.

  2. Il “Cuoppo” di via Roma: Dimentica i ristoranti stellati per un attimo. Il vero spirito di Salerno è nel fritto misto di pesce mangiato passeggiando sotto i portici.

  3. Il Castello di Arechi al crepuscolo: Domina la città da 300 metri di altezza. La vista da qui abbraccia tutta la costa fino alla piana del Sele.

Dintorni: Non solo Amalfi

Se hai un giorno extra, il 2026 vede il boom di Vietri sul Mare. A soli 5 minuti di treno o bus da Salerno, è la capitale della ceramica artistica. Perdersi tra i suoi vicoli colorati è un’esperienza sensoriale unica, perfetta per acquistare souvenir artigianali che non siano i soliti magneti industriali.

Conclusione: Perché andare ora a Salerno e dintorni?

Salerno nel 2026 ha trovato l’equilibrio perfetto: è abbastanza grande per offrire servizi eccellenti e vita notturna, ma abbastanza piccola da essere girata a piedi. È la meta ideale per chi cerca l’anima del Sud Italia senza i filtri (e i prezzi) eccessivi del turismo di lusso.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Borsa

TIM chiude il 2025 in crescita: ricavi a 13,7 miliardi, debito in calo e buyback fino a 400 milioni

di redazione

telecomunicazioni

Nel nuovo spot TIM con Lopez, la telefonata diventa “connessione che allunga la vita”

di redazione

Finanza

Banca Ifis, Fürstenberg Sgr assume il controllo di maggioranza di Noberasco S.p.A.

di redazione

flavio cattaneo enel Energia

Enel, l’a.d. Cattaneo: il nostro piano apprezzato dalla Borsa perché “ipersolido” e “derischizzato”

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.