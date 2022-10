“Il negozio diffuso”: percorsi di sviluppo economico e territoriale da esportare

27 Ottobre 2022

“SINESTESIA FRA LE ARTI” il format di Igam Massari e Cristina Servini per rilancio di attività economiche e la rivalutazione immobiliare dei centri storici in crisi, espande il suo progetto, ideando “Il NEGOZIO DIFFUSO, OPERAZIONE DOWNTOWN”, in grado di offrire un contributo apprezzabile ai progetti di rigenerazione urbana e allo sviluppo turistico

Lago di Iseo- (BS), Alla “Conferenza sulla rigenerazione urbana e la promozione turistica” svoltasi negli scorsi giorni nella bellissima cornice del Lago di Iseo (Brescia), organizzata dagli architetti Graziano e Paolo Schiaretti, hanno partecipato anche Cristina Servini e Igam Massari, appartenenti al mondo delle imprese creative ed ideatori del format “SINESTESIA FRA LE ARTI“, con il loro progetto “IL NEGOZIO DIFFUSO. OPERAZIONE DOWNTOWN“, sviluppato per promuovere l’aggregazione di imprenditori ed artisti, permettendogli di esporre i loro prodotti e le loro eccellenze, in modo tale da riuscire ad offrire un prodotto turistico locale integrato, che sia in grado di rilanciare tutte quelle attività economiche individuali, schiacciate ed umiliate dal massiccio ed irreversibile processo di globalizzazione delle grande distribuzione, impossibile da affiancare.

Una iniziativa, quella del “NEGOZIO DIFFUSO” che, Cristina Servini e Igam Massari, hanno studiato in modo efficace e concretamente realizzabile, partendo dalla loro città di provenienza, Salsomaggiore Terme, perla dell’Emilia Romagna, ricca di turismo ed eccellenze della filiera agroalimentare, con prodotti esportati in tutto il mondo, per proseguire in un tour di interventi a conferenze e convegni in tema di rigenerazione urbana e promozione turistica, su tutto il territorio italiano, come è accaduto, lo scorso 22 ottobre presso il Lago di Iseo.

Sostanzialmente, il format, si struttura in cinque direzioni, molto dinamiche, pienamente adattabili ed interscambiabili tra loro, inclusive di quelle attività di carattere commerciale e territoriale capaci di dare impulso ed ossigeno al piccolo comparto artigianale ed artistico, fiaccato da una pressione economico-sociale insostenibile, partorendo nuovi traguardi da raggiungere insieme. Per esempio, ricollocando le zone dei nostri centri storici, che hanno mutato e deturpato il loro aspetto, fulcro vitale cittadino, con molti esercenti costretti a chiudere bottega e lasciare sfitti ed abbandonati molti locali di alto valore immobiliare.

Il nobile intento degli autori, è quello, prioritario, di consentire con le loro creazioni, la ragione per stringere alleanze strategiche, ispirandosi ai concetti vincenti del neuromarketing e del marketing esperienziale, quindi, sollecitando abbinamenti artistici tra moda, musica, gusto, assaggi olfattivi, pittura, scultura, ecc. . In un mix di multisensorialità colorata.

Cristina Servini, pittrice surrealista, e Igam Massari, stilista di ecomoda, mettono a disposizione della collettività, senza pregiudizi e preclusioni territoriali di sorta, le loro competenze ed il loro entusiasmo, di professionisti e cittadini desiderosi di agire fattivamente per provare a smuovere le acque, convinti fermamente che, nella stasi, ci si rassegni a rimanere spettatori passivi di una fine, quella della morte civile, annunciata e pilotata dal pensiero omologato e disfattista.

Avendo a cuore l’informazione e la tutela paritaria di ciascun consumatore, come lo siamo tutti, hanno pensato anche di curare un aspetto di primaria importanza nel circuito commerciale e turistico territoriale e nazionale, intavolando diverse collaborazioni utili ed estremamente incisive, con esperti professionisti ed associazioni a vario titolo, come quella con l’Associazione Nazionale Del Consumatore, in grado di offrire assistenza da un punto di vista prettamente giuridico ai consumatori, portandoli ad acquisire gli strumenti di conoscenza minimi per tutelare i propri diritti.

Le peculiarità di un progetto così ambizioso, abbracciano molte tematiche vitali per la società, quali l’economia circolare e la sostenibilità ambientale, fornendo dettagliate informazioni, attraverso documentazioni ricche e scientificamente verificabili sulla natura dei prodotti, per generare scambio e crescita culturale e sicurezza dei consumatori, nella veste di acquirenti.

“SINESTESIA FRA LE ARTI” prevede un marchio di proprietà degli autori, spendibile al fine di contraddistinguere i prodotti di eccellenza di tutte quelle aree territoriali aderenti.

Infine, e di non trascurabile rilevanza, vi è la possibilità di un proficuo coinvolgimento del terzo settore, passando dal mondo scolastico, a quello del volontariato, per fare emergere la parte viva della nostra società.