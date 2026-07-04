Senato USA. Colorado. Sen. John Hickenlooper e il laboratorio del nuovo Partito Democratico

Per molti decenni il Colorado è stato uno degli Stati più imprevedibili della politica americana. Situato al crocevia tra le Grandi Pianure e le Montagne Rocciose, ha rappresentato un punto d’incontro tra culture politiche differenti: il conservatorismo rurale delle contee agricole e montane, il pragmatismo imprenditoriale di Denver, il libertarismo dell’Ovest americano e una tradizione moderata che raramente premiava gli estremismi. Per buona parte del Novecento repubblicani e democratici si sono alternati al governo dello Stato senza che nessuno dei due partiti riuscisse a consolidare una posizione dominante.

Negli ultimi quindici anni questo equilibrio si è progressivamente dissolto. Come accaduto in Virginia, e con caratteristiche in parte simili all’Arizona, il Colorado è stato trasformato da profondi cambiamenti economici e demografici. La Front Range, il corridoio urbano che collega Fort Collins, Denver, Boulder, Colorado Springs e Pueblo, concentra oggi oltre l’ottanta per cento della popolazione dello Stato ed è diventata uno dei poli più dinamici dell’economia americana. L’espansione dell’aerospazio, delle biotecnologie, della ricerca universitaria, dell’economia digitale e delle energie rinnovabili ha attirato decine di migliaia di nuovi residenti, molti dei quali provenienti dalla California e da altri Stati dell’Ovest. È una popolazione mediamente più giovane, più istruita e più mobile rispetto a quella che aveva caratterizzato il Colorado del secolo scorso.

Questa trasformazione non ha semplicemente modificato gli equilibri elettorali. Ha cambiato la natura stessa del Partito Democratico del Colorado. La nuova maggioranza democratica nasce infatti dall’incontro tra professionisti dell’economia della conoscenza, imprenditori innovativi, lavoratori altamente qualificati, giovani laureati e un elettorato suburbano culturalmente progressista ma economicamente pragmatico. È una coalizione molto diversa da quella costruita dai democratici industriali del Midwest o da quella afroamericana del Sud. Ed è proprio questa composizione sociale a spiegare perché il Colorado continui a esprimere una leadership moderata anche mentre, al suo interno, cresce una nuova generazione progressista.

Pochi politici rappresentano questa trasformazione meglio di Sen. John Hickenlooper (2020) La sua biografia sembra quasi seguire l’evoluzione economica dello Stato. Geologo di formazione, iniziò la propria carriera nell’industria petrolifera, un settore che per decenni ha rappresentato una delle colonne dell’economia del Colorado. Negli anni Ottanta, dopo essere stato licenziato durante una crisi del comparto energetico, decise di reinventarsi come imprenditore fondando uno dei primi birrifici artigianali di Denver. Fu una scelta che allora appariva quasi eccentrica ma che contribuì a trasformare il centro della città, anticipando quella stagione di rinascita urbana che avrebbe fatto di Denver una delle metropoli più dinamiche dell’Ovest americano.

L’ingresso in politica arrivò quasi naturalmente. Sindaco di Denver dal 2003 al 2011, governatore del Colorado per due mandati consecutivi e infine eletto al Senato nel 2020, Hickenlooper ha attraversato tutte le fasi della trasformazione politica dello Stato. Più che un leader ideologico, è sempre stato percepito come un amministratore. La sua cifra politica è quella del problem solver, capace di costruire compromessi, dialogare con il mondo imprenditoriale e accompagnare la crescita economica senza rinunciare alle politiche ambientali e ai diritti civili.

Nel caucus democratico del Senato occupa una posizione ben definita. Appartiene all’area dei moderati riformisti insieme a Sen. Mark Kelly (AR-2020), Sen. Jacky Rosen (NE-2018), Sen. Maggie Hassan (NH-2016) e Sen. Elissa Slotkin (MI-2024). È favorevole a un ruolo attivo dello Stato nella politica industriale, negli investimenti infrastrutturali e nella transizione energetica, ma diffida delle grandi riforme istituzionali e delle contrapposizioni ideologiche. Non ha sostenuto l’abolizione del filibuster, continua a considerare il compromesso bipartisan un valore e interpreta il Senato secondo una concezione ancora fortemente istituzionale.

Proprio questa impostazione è diventata il terreno dello scontro nelle primarie democratiche del 2026.

A sfidarlo è stata Julie Gonzales, senatrice statale di Denver e una delle figure emergenti della nuova sinistra democratica del Colorado. Figlia di una generazione politica cresciuta dopo la crisi finanziaria del 2008, Gonzales proviene dal mondo dell’attivismo per i diritti degli immigrati e del lavoro organizzato. La sua candidatura nasce dalla convinzione DEM che il Colorado fosse ormai pronto per una nuova stagione politica.

La sua campagna ha assunto rapidamente il significato di un referendum sul futuro del Partito Democratico. Gonzales ha criticato la disponibilità di Hickenlooper a ricercare compromessi con i repubblicani, la sua opposizione all’abolizione del filibuster e alcune posizioni considerate troHppo caute sulle grandi riforme sociali. Ha proposto una piattaforma chiaramente progressista, fondata sull’estensione della copertura sanitaria pubblica, sul rafforzamento dei diritti sindacali, su una più rapida transizione climatica e su un maggiore intervento pubblico per ridurre le disuguaglianze.

Più che una sfida personale, è stata una sfida generazionale e culturale.

Il risultato delle primarie ha però mostrato come il Colorado continui a distinguere tra le competizioni locali e quelle statali. Sen. John Hickenlooper ha prevalso con un margine netto, dimostrando che, quando l’elezione coinvolge l’intero Stato, gli elettori democratici continuano a privilegiare candidati percepiti come amministratori affidabili e capaci di costruire maggioranze trasversali. La forza della sua organizzazione, la straordinaria notorietà personale e una raccolta fondi largamente superiore a quella della sfidante hanno certamente inciso sull’esito del voto. Ma il dato politicamente più significativo è un altro: la nuova coalizione democratica del Colorado appare più progressista nella definizione dell’agenda politica di quanto non sia nella scelta dei propri rappresentanti al Senato.

Sul fronte repubblicano la candidatura è andata a Mark Baisley, senatore statale e imprenditore nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni. La sua figura fotografa bene la condizione del Partito Repubblicano nel Colorado contemporaneo. Baisley interpreta con coerenza le istanze dell’elettorato conservatore delle aree rurali e montane: difesa della produzione energetica tradizionale, riduzione del ruolo del governo federale, contenimento della spesa pubblica, tutela del diritto al possesso delle armi e opposizione alle politiche climatiche dell’amministrazione democratica. È una piattaforma capace di consolidare il consenso repubblicano esistente, ma assai meno efficace nel riconquistare quei sobborghi della Front Range che negli ultimi tre cicli elettorali hanno progressivamente abbandonato il GOP.

Per questo motivo, salvo eventi oggi imprevedibili, la riconferma di Sen. John Hickenlooper appare largamente probabile. Il vero significato politico della competizione non riguarda dunque il destino del seggio, ma l’evoluzione del Partito Democratico.

Il Colorado racconta infatti una dinamica che potrebbe caratterizzare l’intero partito nel prossimo decennio. La crescita della sinistra progressista è reale e continua a manifestarsi soprattutto nelle grandi città e nelle primarie per la Camera dei Rappresentanti, dove candidati più giovani e più radicali conquistano spazi sempre maggiori. Le elezioni senatorie, però, seguono una logica diversa. Richiedono di costruire coalizioni ampie, capaci di unire il voto urbano con quello suburbano e indipendente. È in questo terreno che figure come Hickenlooper continuano a dimostrare la propria forza.

La scontata riconferma del senatore uscente significherebbe quindi molto più della semplice conservazione di un seggio democratico. Confermerebbe la permanenza nel caucus di uno degli interpreti più autorevoli del riformismo pragmatico occidentale e suggerirebbe che il processo di ricambio generazionale all’interno del Partito Democratico sarà probabilmente più lento e graduale di quanto lasci immaginare la vivacità delle sue componenti progressiste.

Il Colorado diventa così qualcosa di più di una competizione elettorale relativamente prevedibile. Diventa il laboratorio nel quale osservare la convivenza di due anime dello stesso partito: una, più giovane e progressista, che influenza sempre più il dibattito politico e culturale; l’altra, più moderata e istituzionale, che continua a prevalere quando l’obiettivo è conquistare e mantenere una maggioranza nell’intero Stato.

È un equilibrio che non riguarda soltanto il Colorado. Riguarda il futuro stesso del Partito Democratico e, in larga misura, l’evoluzione del Senato degli Stati Uniti.