Cuba sotto assedio: sanzioni, crisi energetica e il rischio di una “Gaza silenziosa” nel cuore dei Caraibi

La denuncia arriva da Ginevra, ma il suo eco attraversa l’intero continente americano. Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha condannato le nuove misure adottate dagli Stati Uniti contro Cuba, definendole un tentativo di alterare l’ordine costituzionale di uno Stato sovrano attraverso minacce e coercizione. L’allarme è accompagnato da un’immagine inquietante: il rischio che sull’isola si sviluppi una “Gaza silenziosa”, espressione utilizzata da quattro membri del Congresso statunitense durante una recente visita a L’Avana. La metafora non è casuale: evoca un collasso umanitario progressivo, invisibile, ma devastante.

Dal giugno 2026, Washington ha ampliato il regime di sanzioni unilaterali, colpendo settori chiave dell’economia cubana. Le misure annunciate il 23 luglio includono nuove restrizioni contro imprese energetiche, aggravando ulteriormente la capacità del Paese di procurarsi carburante, anche per scopi umanitari. Cuba affronta una carenza acuta di combustibile e ha vissuto il terzo blackout nazionale in pochi mesi. L’energia, i trasporti, l’irrigazione e i servizi essenziali collassano simultaneamente, con impatti sproporzionati su donne, bambini, anziani e gruppi vulnerabili, compresi i piccoli agricoltori che sostengono la fragile economia rurale.

Gli esperti avvertono che le conseguenze umanitarie stanno già evolvendo in una crisi pienamente sviluppata, minacciando i diritti alla salute, alla vita, al cibo e allo sviluppo. A L’Avana, i rifiuti non raccolti si accumulano in diversi quartieri, aumentando il rischio di epidemie. Le agenzie ONU presenti sull’isola segnalano un peggioramento dell’insicurezza alimentare, carenze di medicinali e beni essenziali, e un sistema sanitario messo in ginocchio da ripetuti crolli della rete elettrica e da blackout prolungati che compromettono la capacità di trattare malattie gravi, incluso il cancro.

La crisi energetica non è un fenomeno isolato: è il risultato di un sistema di sanzioni che, secondo gli esperti, viola il diritto internazionale e contraddice l’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite. Le misure unilaterali coercitive, sottolineano, fanno parte di una strategia più ampia di “regime change” che si inserisce nel lungo embargo imposto dagli Stati Uniti a Cuba da oltre sessant’anni. La continuità di questa politica, nonostante i cambiamenti geopolitici globali, rivela una tensione persistente tra sovranità nazionale e pressione internazionale.

Il 20 luglio, il Dipartimento di Stato statunitense ha pubblicato un rapporto intitolato “Cuba: la capitale del comunismo del XXI secolo”, descrivendo l’isola come una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e alla stabilità emisferica. Gli esperti ONU osservano che il documento non presenta prove concrete di attività terroristiche o sovversive sostenute da Cuba. Temono che considerazioni politiche e ideologiche siano l’unico fondamento della prosecuzione delle misure coercitive. La politicizzazione della sicurezza, in questo caso, rischia di trasformare una crisi economica in una catastrofe umanitaria.

Il cibo, ricordano gli esperti, non deve mai essere utilizzato come strumento di pressione politica. Misure che privano consapevolmente una popolazione dei mezzi di sopravvivenza colpiscono il nucleo stesso della dignità umana. La crisi alimentare cubana, aggravata dalla mancanza di carburante per il trasporto e l’irrigazione, mette in luce la vulnerabilità di un sistema agricolo che dipende da risorse minime e da una rete logistica fragile. Le comunità rurali, già colpite da decenni di scarsità, affrontano ora un rischio di collasso totale.

Gli esperti chiedono al Consiglio di Sicurezza e all’Assemblea Generale di affrontare urgentemente queste minacce come una questione di pace e sicurezza internazionale. La richiesta è significativa: colloca la crisi cubana non solo nel quadro dei diritti umani, ma in quello della stabilità globale. Le sanzioni, in questo contesto, non sono semplici strumenti diplomatici: diventano fattori di destabilizzazione che possono generare tensioni regionali, migrazioni forzate e nuove vulnerabilità geopolitiche.

La situazione attuale rivela una contraddizione profonda: mentre gli Stati Uniti giustificano le sanzioni come misure di sicurezza, gli effetti concreti colpiscono la popolazione civile, indebolendo servizi essenziali e aggravando una crisi già drammatica. Cuba, che affronta una delle peggiori carenze energetiche della sua storia recente, si trova in una posizione in cui ogni blackout può trasformarsi in un’emergenza sanitaria, ogni interruzione dei trasporti in una crisi alimentare, ogni mancanza di carburante in un ostacolo alla sopravvivenza quotidiana.

Gli esperti ONU chiedono la revoca immediata delle misure contrarie al diritto internazionale e la cessazione di tutte le minacce contro la sovranità cubana. La loro dichiarazione è un appello alla comunità internazionale affinché impedisca che la crisi si trasformi in una tragedia silenziosa. La “Gaza silenziosa” evocata dai parlamentari statunitensi non è solo una metafora: è un avvertimento. Senza interventi urgenti, Cuba rischia di scivolare in una crisi umanitaria invisibile, progressiva e devastante.

La crisi cubana non è un evento isolato: è il risultato di decenni di tensioni geopolitiche, politiche di isolamento e vulnerabilità strutturali. La risposta internazionale, se arriverà, dovrà essere all’altezza della complessità del momento. Cuba si trova davanti a un bivio: sopravvivere alla crisi o precipitare in un collasso che potrebbe ridefinire l’equilibrio regionale. La comunità internazionale, avvertono gli esperti, ha ancora la possibilità di evitare il peggio.