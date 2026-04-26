Resistenza e dignità: la voce di Cuba di fronte al mondo

La viceministra delle Relazioni Estere di Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, spiega in questa intervista come il paese ha mantenuto la sua politica estera di fronte all’inasprimento delle misure unilaterali degli Stati Uniti. Dalla cooperazione medica al ruolo di Cuba nei forum multilaterali, Rodríguez espone gli assi che, secondo il governo cubano, sostengono la resilienza diplomatica e la proiezione internazionale dell’isola.

Come valuta Cuba la resilienza della sua politica estera di fronte all’inasprimento delle misure unilaterali adottate dall’amministrazione Trump?

Innanzitutto va detto che la resistenza creativa e la resilienza dimostrate di fronte al rafforzamento dell’assedio sono un merito assoluto del nobile popolo cubano; la politica estera della Rivoluzione cubana ne è solo il riflesso. La politica estera di Cuba ha dimostrato grande resistenza e resilienza di fronte all’assedio economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti, intensificato e rafforzato dall’ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti del 29 gennaio. La politica estera di Cuba rimane impegnata nella difesa dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, in particolare il rispetto della sovranità, dell’indipendenza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati, il rispetto dell’autodeterminazione dei popoli e del loro diritto di scegliere liberamente il proprio sistema politico e il proprio modello di sviluppo, nonché le norme che regolano la convivenza pacifica tra Stati e la Proclamazione dell’America Latina e dei Caraibi come Zona di pace. Nonostante il rafforzamento dell’assedio contro Cuba, incluso il nodo energetico che ha colpito settori sensibili dell’economia e della vita quotidiana, il paese ha mantenuto una proiezione internazionale attiva, costruttiva e impegnata a favore della pace, della difesa del multilateralismo, dell’integrazione regionale e della cooperazione internazionale, in difesa delle cause giuste, nella lotta per un nuovo ordine internazionale più giusto, democratico ed equo, e nella denuncia dell’assedio e delle misure coercitive unilaterali. Il rafforzamento dell’assedio ha amplificato le voci della comunità internazionale contro di esso. Ha consolidato il prestigio di Cuba nella sua lotta contro questa politica, nonostante le pressioni esercitate dagli Stati Uniti affinché diversi paesi ritirassero il loro sostegno a Cuba. Occorre sottolineare che il MNOAL, il G77 + Cina, la CELAC e il Gruppo degli amici in difesa della Carta delle Nazioni Unite hanno mantenuto una denuncia sistematica e un rifiuto dell’assedio economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti e del suo carattere extraterritoriale, così come della designazione fallace di Cuba come presunto Stato sponsor del terrorismo.

Quali esempi concreti potete condividere su come Cuba è riuscita a mantenere la sua cooperazione internazionale nonostante l’assedio?

La cooperazione internazionale cubana, fondata sulla solidarietà, la complementarietà e il beneficio reciproco tra paesi in via di sviluppo, si è consolidata negli ultimi anni, anche sotto l’assedio più rigoroso. Dalle prime fasi della Rivoluzione, guidata dai principi della politica estera cubana e dal pensiero del nostro Comandante in capo, Cuba ha avviato la cooperazione medica. Nel 1963, la prima brigata medica internazionalista cubana — composta da 29 medici, 4 odontologi, 14 infermieri e 7 tecnici sanitari — partì per l’Algeria, pochi mesi dopo la sua indipendenza. Questo sostegno ha avuto un impatto straordinario in 165 paesi, in particolare i meno favoriti. Un momento significativo fu la creazione del Programma Integrale di Salute dopo il passaggio degli uragani Mitch e Georges in America Centrale, basato sul modello di cure primarie che trasformò la cooperazione medica caraibica, seguito da esperienze come Barrio Adentro, mirate a garantire l’accesso completo a servizi sanitari integrati e di qualità, e Operación Milagro, che offriva interventi oftalmologici gratuiti alle persone a basso reddito in America Latina. Sono stati altresì significativi: – la mobilitazione di quasi 19.000 medici cubani nell’ambito del programma Mais Médicos (Brasile-Cuba-OPS); – l’invio di 256 cooperanti cubani, in collaborazione con l’OMS, in tre paesi dell’Africa occidentale (Sierra Leone, Liberia, Guinea) per rispondere all’epidemia di Ebola; – il contributo del Contingente internazionale di medici specializzati in catastrofi ed epidemie gravi Henry Reeve nella lotta contro la COVID-19, con 58 brigate inviate in 42 paesi e territori. Va anche sottolineata l’applicazione con successo dei vaccini cubani contro la COVID-19 in Venezuela, Nicaragua, Messico, Iran e Vietnam, nonostante le intense azioni degli Stati Uniti per impedirne il riconoscimento internazionale. Grazie al metodo pedagogico cubano Yo Sí Puedo, diversi paesi latinoamericani sono riusciti a sradicare l’analfabetismo. Oggi questo metodo è applicato in oltre 30 paesi, alfabetizzando milioni di persone. La cooperazione medica cubana è stata oggetto di una tenace persecuzione da parte degli Stati Uniti, sostenuta da un discorso calunnioso. Gli Stati Uniti accusano falsamente Cuba di tratta di persone, mentre la cooperazione medica cubana rispetta le norme internazionali della cooperazione Sud-Sud. Il loro obiettivo è screditare quest’opera nobile e impedire l’ingresso di entrate legittime nei casi di cooperazione in “assistenza tecnica compensata”, secondo schemi riconosciuti dall’ONU. Così, il governo degli Stati Uniti priva intere popolazioni dei servizi sanitari essenziali forniti dai cooperanti cubani, spesso in zone dove tali servizi non erano mai stati accessibili, negando il loro diritto umano alla salute. Tuttavia, di fronte a queste minacce, sempre più paesi — a livello nazionale e locale — richiedono la presenza di medici cubani. È un riconoscimento incontestabile del valore professionale, umanista e solidale della medicina cubana e della sua “armata di camici bianchi”. Il contributo di Cuba ad altri paesi in via di sviluppo, attraverso oltre 60 anni di cooperazione medica, è stato riconosciuto dalla comunità internazionale, dal sistema delle Nazioni Unite, dall’OMS, da gruppi regionali e da numerosi esperti indipendenti. Cuba ribadisce che i popoli potranno sempre contare sulla sua cooperazione rispettosa, disinteressata, reciprocamente vantaggiosa e senza condizioni politiche.

La comunità internazionale comprende appieno l’impatto umanitario di queste politiche sul popolo cubano?

Il governo degli Stati Uniti mantiene una politica di assedio e di massima pressione senza precedenti contro Cuba, cercando di far credere che l’assedio sia solo un pretesto per mascherare inefficienze interne. Tenta non solo di negarne o minimizzarne l’impatto, ma anche di penalizzare chi lo documenta, tramite campagne di screditamento, truppe cibernetiche a pagamento e censura algoritmica. Tuttavia, la grande maggioranza degli Stati membri dell’ONU ha espresso ripetutamente il suo rigetto di queste politiche. Governi, partiti, parlamenti, movimenti di solidarietà e associazioni di cubani all’estero hanno denunciato l’assedio e l’iscrizione unilaterale di Cuba nella lista dei presunti Stati sponsor del terrorismo. Il rapporto del Segretario generale dell’ONU sulla necessità di porre fine all’assedio è quello che ha ricevuto il maggior numero di contributi: 156 Stati e 35 organismi nel 2024. Nel 2025, nonostante una campagna di pressioni diplomatiche degli Stati Uniti, la risoluzione che chiedeva la fine dell’assedio è stata adottata da una schiacciante maggioranza, inviando un messaggio chiaro di rifiuto internazionale di questa politica.

Quali opportunità di dialogo potrebbero aprirsi se ci fosse volontà politica a Washington?

Come ha dichiarato il presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, Cuba è sempre stata disposta a dialogare con gli Stati Uniti in modo rispettoso, responsabile, su un piano di parità e nel rispetto della sua sovranità e del diritto all’autodeterminazione. Cuba non negozia il suo sistema politico, economico e sociale. Dalla Rivoluzione, Cuba ha sempre voluto mantenere una relazione civilizzata di vicinato con gli Stati Uniti, nonostante le differenze ideologiche. Esistono numerosi ambiti in cui una cooperazione reciprocamente vantaggiosa sarebbe possibile: migrazione, sicurezza, ambiente, scienza e innovazione, commercio, istruzione, cultura, sport. Cuba potrebbe anche accogliere investimenti statunitensi e sviluppare gli scambi commerciali.

Quali sono le priorità di Cuba nel contesto internazionale attuale?

– preservare l’indipendenza, difendere la Rivoluzione e il socialismo di fronte all’ostilità crescente degli Stati Uniti;

– mantenere il sostegno internazionale alla richiesta di abolizione dell’assedio;

– difendere il multilateralismo e lottare per un ordine internazionale più giusto, democratico, equo e inclusivo;

– rafforzare la cooperazione Sud-Sud;

– preservare i processi di integrazione latinoamericana e caraibica;

– mantenere l’attivismo di Cuba nei forum internazionali (G77 + Cina, MNOAL, ecc.);

– cercare iniziative che permettano di accelerare la ripresa economica;

– approfondire i legami con i cubani residenti all’estero e coinvolgerli maggiormente nella difesa della patria e nello sviluppo nazionale.

Quale messaggio Cuba desidera trasmettere alla comunità internazionale?

Cuba non è un paese in guerra; ama la pace e promuove la solidarietà e la cooperazione tra i popoli. Non rappresenta alcuna minaccia per gli Stati Uniti. Cuba continuerà ad affrontare questa nuova offensiva imperiale con creatività, resilienza, ingegno, convinzione e unità, preservando le sue conquiste sociali e perseguendo il suo progetto di equità e giustizia sociale. Nonostante l’assedio e la politica di massima pressione, Cuba ha mantenuto un certo livello di attività economica, di esportazioni e di conquiste sociali, grazie all’unità e al consenso della maggioranza del popolo attorno alla Rivoluzione. Nessun altro paese è stato sottoposto a una guerra economica così prolungata, sostenuta da leggi extraterritoriali come Torricelli e Helms-Burton. Cuba invita al dialogo rispettoso, alla difesa della pace, alla non ingerenza e alla cooperazione internazionale. Di fronte all’aggressività imperiale e alla dottrina della “pace mediante la forza”, chiama a maggiore unità, solidarietà e concertazione per preservare l’umanità dalla barbarie.