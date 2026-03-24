Temucuicui: resistenza di una comunità mapuche sotto assedio

Temucuicui, comunità simbolo del popolo mapuche, è storicamente criminalizzata dallo Stato cileno per la sua autonomia e difesa territoriale. Oggi droni, sorveglianza militare e campagne d’odio annunciano una nuova minaccia repressiva nel Wallmapu.

Nel cuore del Wallmapu, la regione storica del popolo mapuche nel sud del Cile, esiste una comunità che da decenni si trova al centro di un conflitto politico, territoriale e simbolico: Temucuicui. Per molti cileni, il nome evoca immagini di tensione, operazioni di polizia e notizie sensazionalistiche. Ma dietro questa rappresentazione si nasconde una realtà molto diversa: Temucuicui è una comunità con una lunga storia, un’identità collettiva forte e un progetto politico-culturale che affonda le radici in secoli di resistenza.

Negli ultimi giorni, il territorio è stato sorvolato da droni dell’esercito e da un aereo da ricognizione, mentre il presidente José Antonio Kast ha annunciato una politica repressiva mirata contro la comunità. La combinazione di sorveglianza militare, retorica securitaria e campagne d’odio sui social network ha riacceso il timore di un intervento armato imminente. Per comprendere la gravità della situazione, è necessario capire chi è Temucuicui e perché continua a essere trattata come un nemico interno.

Un territorio ancestrale e una comunità organizzata

Temucuicui si trova nella comuna di Ercilla, nella regione dell’Araucanía. È composta da diverse lof (unità comunitarie mapuche) che mantengono una struttura politica autonoma, basata su autorità tradizionali come il lonko e il werken, e su un forte legame con la terra. La comunità non è un’entità recente: rappresenta la continuità di un territorio mapuche che esisteva molto prima della formazione dello Stato cileno.

Per il popolo mapuche, Temucuicui è un luogo emblematico per tre ragioni fondamentali:

È un territorio di recupero : molte famiglie hanno rivendicato terre considerate ancestrali, oggi occupate da imprese forestali o da latifondi privati. Questi processi non sono atti criminali, ma parte di una lotta storica per la restituzione territoriale.

: molte famiglie hanno rivendicato terre considerate ancestrali, oggi occupate da imprese forestali o da latifondi privati. Questi processi non sono atti criminali, ma parte di una lotta storica per la restituzione territoriale. È una comunità coesa : Temucuicui ha mantenuto pratiche culturali, cerimonie, educazione comunitaria e forme di autogoverno che resistono alla pressione assimilazionista dello Stato.

: Temucuicui ha mantenuto pratiche culturali, cerimonie, educazione comunitaria e forme di autogoverno che resistono alla pressione assimilazionista dello Stato. È un simbolo di autonomia: la capacità della comunità di organizzarsi e difendere il proprio territorio la rende un punto di riferimento per molte altre comunità mapuche.

Dalla “Pacificación” alla militarizzazione contemporanea

La storia del conflitto tra Temucuicui e lo Stato cileno non può essere compresa senza ricordare la cosiddetta “Pacificación de la Araucanía”, la campagna militare con cui, tra il 1860 e il 1883, lo Stato cileno occupò militarmente il territorio mapuche. Quella campagna portò alla perdita di oltre il 90% delle terre mapuche e alla creazione di reducciones, piccoli appezzamenti assegnati alle famiglie indigene.

Da allora, la relazione tra lo Stato e il popolo mapuche è stata segnata da:

espropriazioni,

discriminazione istituzionale,

criminalizzazione delle rivendicazioni territoriali,

uso della forza militare e di leggi speciali,

montaggi giudiziari e processi basati su testimoni anonimi.

Temucuicui è diventata uno dei principali bersagli di questa politica. Negli ultimi vent’anni, la comunità ha subito decine di operazioni di polizia, spesso condotte con un dispiegamento di forze sproporzionato, che ha coinvolto elicotteri, veicoli blindati e reparti speciali.

La costruzione mediatica del “territorio pericoloso”

La criminalizzazione di Temucuicui non nasce da fatti concreti, ma da una narrazione costruita nel tempo. I grandi media cileni hanno spesso presentato la comunità come una “zona rossa”, un luogo dove regnerebbe la violenza. Questa rappresentazione, ripetuta per anni, ha contribuito a creare un immaginario collettivo distorto, in cui Temucuicui appare come un enclave fuori controllo.

In realtà, la maggior parte delle accuse rivolte alla comunità non ha trovato riscontro nei tribunali. Numerosi processi si sono conclusi con assoluzioni per mancanza di prove, rivelando un uso politico della giustizia e della polizia. Tuttavia, queste assoluzioni raramente ricevono la stessa attenzione mediatica delle accuse iniziali.

Negli ultimi mesi, la situazione si è aggravata con la diffusione di contenuti d’odio su piattaforme come la pagina Facebook di Chile Conectado, dove si incita apertamente alla violenza contro la comunità. Questi messaggi non solo alimentano il razzismo, ma preparano l’opinione pubblica ad accettare un intervento repressivo come inevitabile.

Una comunità innocente trasformata in bersaglio politico

Temucuicui non è perseguitata per ciò che fa, ma per ciò che rappresenta: la possibilità concreta di un’autonomia mapuche che sfida il modello centralista e neoliberale dello Stato cileno. La comunità è diventata un simbolo scomodo, un luogo dove la resistenza territoriale non si è mai piegata.

La sua “colpa” è quella di esistere come soggetto politico. La sua “pericolosità” è quella di dimostrare che un’altra forma di vita è possibile.

Oggi, mentre droni e aerei militari sorvolano il territorio e il governo annuncia misure repressive, Temucuicui si trova nuovamente in una posizione di vulnerabilità estrema. La comunità teme un intervento violento che potrebbe avere conseguenze gravi per le famiglie, i bambini e le autorità tradizionali.

Guardare a Temucuicui per capire il Cile

La situazione di Temucuicui non è un episodio isolato, ma il riflesso di una questione più ampia: la difficoltà del Cile nel riconoscere la propria storia coloniale e nel costruire una relazione politica con il popolo mapuche basata sul rispetto e sul dialogo.

In un momento in cui il governo sembra orientato verso una militarizzazione crescente del Wallmapu, comprendere chi è Temucuicui diventa essenziale. Non per alimentare la paura, ma per restituire dignità a una comunità che da troppo tempo vive sotto sospetto.

Temucuicui non è un territorio criminale. È un territorio criminalizzato. E la sua storia, lungi dall’essere un problema di ordine pubblico, è una chiave per comprendere il futuro democratico del Cile.