Hormuz, il giorno in cui il petrolio smise di parlare in dollari

Da settimane, lo Stretto di Hormuz — arteria vitale dell’economia mondiale — non è più ciò che è sempre stato: il punto di passaggio obbligato del petrolio denominato in dollari. Non è una flotta militare a bloccarlo, né un conflitto navale aperto. È qualcosa di più silenzioso e, forse, più destabilizzante: il crollo dell’architettura assicurativa che per cinquant’anni ha reso possibile il commercio globale di energia sotto egemonia statunitense.

Secondo le stime riportate da Goldman Sachs, i flussi sono precipitati da 19,5 milioni di barili al giorno a meno di mezzo milione. Le petroliere occidentali non transitano più: non perché non possano, ma perché non possono essere assicurate. I premi sono esplosi, i principali club P&I hanno ritirato la copertura, e nessun armatore è disposto a rischiare una nave da centinaia di milioni di dollari in un’area minata.

Eppure, una categoria di navi continua a passare: la flotta ombra cinese che trasporta greggio iraniano, pagato in yuan e protetto dalle Guardie Rivoluzionarie. È un dettaglio tecnico solo in apparenza. In realtà, è una frattura geopolitica.

La fine del tabù: il petrolio che non tocca più il dollaro

Dal 1974, l’accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita aveva stabilito un principio semplice: ogni barile di petrolio doveva essere pagato in dollari. Da quel momento, il dollaro non è stato solo una valuta: è diventato l’infrastruttura energetica del pianeta. Le banche centrali hanno accumulato riserve in dollari perché l’energia lo richiedeva; il commercio globale si è strutturato attorno a questa necessità.

Oggi, per la prima volta su larga scala, assistiamo al contrario:

petrolio iraniano venduto senza assicurazione occidentale ,

, pagato in yuan ,

, regolato attraverso il sistema cinese CIPS ,

, trasportato da petroliere che non dipendono da alcuna istituzione finanziaria occidentale.

È un esperimento reale di ciò che molti analisti consideravano impossibile: un sistema energetico post‑dollaro che funziona, e funziona proprio nel luogo dove il petrodollaro era nato per impedire alternative.

La guerra che accelera la storia

La guerra del 2026 non ha solo destabilizzato il Medio Oriente: ha prodotto un effetto inatteso. Ha mostrato che l’egemonia del dollaro non è un fatto naturale, ma un’infrastruttura fragile, dipendente da assicurazioni, corridoi marittimi, alleanze militari e consenso politico.

Quando uno solo di questi elementi cede, si apre uno spazio per altri attori.

La Cina, che da anni costruisce un ecosistema finanziario parallelo — dallo yuan digitale al CIPS — ha colto l’occasione. L’Iran, isolato dalle sanzioni, ha trovato un canale per vendere petrolio senza passare dal sistema occidentale. E altri paesi, come l’India, iniziano a negoziare accordi bilaterali per garantirsi forniture energetiche fuori dal circuito del dollaro.

La domanda non è più teorica. È concreta.

Cosa accade se una parte crescente del petrolio mondiale viene scambiata in yuan? Cosa accade se i paesi sanzionati trovano nella Cina un mercato stabile e un sistema di pagamento alternativo? Cosa accade se l’architettura assicurativa occidentale non è più percepita come affidabile?

Il rischio per Washington non è solo economico: è strategico. Il petrodollaro è stato il pilastro invisibile della potenza americana. Se il petrolio può essere scambiato in altre valute, l’intero edificio finanziario globale cambia.

Il tempo gioca contro il vecchio ordine

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha già rilasciato 400 milioni di barili di riserve strategiche: un tampone temporaneo che copre appena tre settimane del deficit. Le riserve finiranno. Le cancellazioni assicurative no.

Ogni giorno in cui le petroliere occidentali restano ferme, e quelle cinesi transitano, è un giorno in cui il mondo sperimenta — senza proclami, senza trattati — un nuovo regime energetico.

Non è ancora la fine del petrodollaro. Ma è la prima volta che il suo sostituto opera su larga scala, in tempo reale, davanti agli occhi di tutti.

Il sistema che per cinquant’anni ha garantito la centralità del dollaro non è stato messo in crisi da un trattato geopolitico, né da un summit dei BRICS. È stato incrinato da un fatto materiale: l’impossibilità fisica di assicurare le navi che trasportano petrolio in dollari.

La storia, a volte, cambia non per decisioni politiche, ma per vincoli tecnici.

E oggi, nello Stretto di Ormuz, la tecnica sta facendo ciò che la diplomazia non era riuscita a fare: mostrare che un mondo energetico multipolare non solo è possibile, ma sta già funzionando.