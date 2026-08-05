Yemen sul filo del Mar Rosso: la ripresa degli attacchi e il rischio di un conflitto che non è mai finito

La ripresa degli attacchi di Ansar Allah nel Mar Rosso minaccia la fragile tregua yemenita del 2022 e rischia di trascinare il Paese in una nuova escalation regionale. L’ONU avverte: è ancora possibile invertire la rotta, ma il tempo per un accordo politico si restringe.

L’allarme è arrivato da Amman, ma l’epicentro si trova nel Mar Rosso. L’Inviato Speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen ha avvertito della ripresa degli attacchi di Ansar Allah contro navi commerciali e dell’interruzione del traffico marittimo in una delle rotte più strategiche del pianeta. Il comunicato è breve, ma il suo significato è profondo: lo Yemen torna a sfiorare l’abisso di un conflitto che non si è mai concluso, intrappolato tra tensioni regionali, interessi globali e una guerra interna che da anni oscilla tra tregue fragili e improvvise escalation.

Da settimane, l’Inviato ha intensificato i contatti con attori yemeniti, regionali e internazionali. La priorità dichiarata è preservare i progressi della tregua del 2022, evitare un ritorno al conflitto aperto e creare le condizioni per un processo politico inclusivo. Ma la realtà è più complessa: lo Yemen vive in un equilibrio precario in cui ogni gesto militare, ogni attacco marittimo, ogni dichiarazione regionale può innescare una catena di eventi che supera le capacità della mediazione internazionale.

La ripresa degli attacchi contro navi commerciali non è un episodio isolato. È parte di una strategia di pressione che Ansar Allah ha utilizzato in diversi momenti per influenzare negoziati, rispondere a mosse regionali o proiettare forza in un contesto in cui la guerra si è frammentata in molteplici fronti. Il Mar Rosso, divenuto un corridoio geopolitico di primo ordine, è anche uno spazio in cui si incrociano tensioni tra potenze regionali, rotte energetiche, interessi commerciali e dinamiche militari che vanno ben oltre il conflitto yemenita.

La tregua del 2022, pur incompleta, ha permesso una significativa riduzione della violenza, l’apertura di corridoi umanitari e la creazione di uno spazio politico che, per la prima volta in anni, sembrava offrire una via negoziata. Ma la tregua non si è mai trasformata in un accordo politico. È stata un cessate il fuoco funzionale, sostenuto da incentivi temporanei e dalla stanchezza degli attori. Senza un processo politico solido, le tregue diventano pause, non soluzioni. E le pause, in contesti così volatili, possono spezzarsi facilmente.

L’Inviato Speciale avverte che le azioni di escalation possono spingere lo Yemen verso una nuova fase di confronto, approfondendo la sua immersione in un ambiente regionale già instabile e aumentando la sofferenza della popolazione. La frase è diplomatica, ma il significato è chiaro: lo Yemen rischia di diventare nuovamente un teatro in cui si proiettano tensioni regionali, rivalità tra potenze e dinamiche di sicurezza che non rispondono ai bisogni della sua popolazione, ma ad agende esterne.

Il Mar Rosso è oggi uno spazio di competizione strategica. La sicurezza marittima è diventata un indicatore della stabilità regionale. Gli attacchi contro navi commerciali non solo colpiscono il commercio globale, ma generano risposte militari, reazioni diplomatiche e pressioni che possono alterare l’equilibrio interno dello Yemen. La guerra yemenita, iniziata come conflitto domestico, si è trasformata da anni in un conflitto regionalizzato. La ripresa degli attacchi marittimi conferma che questa regionalizzazione è ancora attiva.

L’Inviato insiste sul fatto che è ancora possibile cambiare rotta e avanzare verso negoziati che affrontino le sfide politiche, economiche e di sicurezza del Paese. Ma la finestra di opportunità si restringe. La frammentazione istituzionale, la crisi economica, la molteplicità di attori armati e la presenza di agende esterne rendono difficile costruire un processo politico inclusivo. Lo Yemen ha bisogno di un accordo che non si limiti a distribuire potere, ma che ricostruisca istituzioni, stabilizzi l’economia e garantisca sicurezza a una popolazione esausta.

La situazione attuale rivela una paradosso: mentre la comunità internazionale cerca di preservare i progressi della tregua, gli attori interni ed esterni continuano a muoversi su un tavolo in cui la pressione militare rimane uno strumento di negoziazione. L’escalation nel Mar Rosso è un promemoria del fatto che la guerra yemenita non è mai stata solo terrestre. Il controllo delle rotte marittime, dei porti e dei corridoi commerciali è sempre stato parte dell’equazione strategica.

L’avvertimento dell’Inviato punta anche a un rischio maggiore: la possibilità che lo Yemen resti intrappolato in una spirale di confronto che lo inserisca ancora più profondamente nella volatilità regionale. La regione vive un momento di tensioni incrociate, riorganizzazione di alleanze e competizione per l’influenza. In questo contesto, lo Yemen può diventare un teatro in cui si proiettano conflitti che non gli appartengono, ma che lo colpiscono duramente.

La popolazione yemenita, che ha sopportato una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, affronta ora la possibilità di un nuovo ciclo di violenza. La ripresa degli attacchi marittimi può generare rappresaglie, aumentare la militarizzazione delle zone costiere e creare nuove restrizioni al commercio e agli aiuti umanitari. L’economia yemenita, già devastata, dipende in parte dalla stabilità marittima. Ogni interruzione del traffico nel Mar Rosso ha effetti diretti su prezzi, forniture e accesso ai beni essenziali.

L’Inviato ricorda che un accordo politico negoziato contribuirebbe alla stabilità regionale. La frase sottolinea una verità spesso dimenticata: lo Yemen non è solo un conflitto interno, ma un nodo strategico la cui stabilità influisce sull’intera regione. La pace in Yemen non è solo un imperativo umanitario, ma un elemento chiave per la sicurezza del Mar Rosso, la stabilità del Golfo e la riduzione delle tensioni regionali.

L’avvertimento da Amman è, in ultima analisi, un appello a evitare che lo Yemen ricada in un conflitto aperto. La tregua del 2022 ha dimostrato che la riduzione della violenza è possibile. Ma senza un processo politico inclusivo, senza volontà negoziale e senza una diminuzione delle pressioni esterne, la tregua rischia di diventare un ricordo. Lo Yemen si trova a un punto di svolta: può avanzare verso un accordo politico o scivolare nuovamente nella guerra.

Il Mar Rosso, divenuto teatro di tensioni globali, è anche uno specchio che riflette la fragilità del processo di pace yemenita. La ripresa degli attacchi marittimi non è solo una sfida alla sicurezza internazionale, ma un sintomo di un conflitto che cerca ancora la sua via d’uscita. L’avvertimento dell’Inviato Speciale è chiaro: è ancora possibile cambiare rotta. Ma il tempo, nello Yemen, non gioca mai a favore.