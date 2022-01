Sabino Acquaviva. “Storie di piombo” docufilm di Toni Andreetta

7 Gennaio 2022

Mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 18.30 a Padova, presso la libreria Mazehual, via Beato Pellegrino 37, avrà luogo la proiezione di “Storie di piombo”, un docufilm di Toni Andreetta con protagonista il sociologo Sabino Acquaviva, presentato alla 73esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

La serata sarà introdotta dal politologo Marco Almagisti, alla presenza dell’autore.

Narrare la Padova degli anni Settanta con la voce e l’esperienza di chi quegli anni di piombo li ha vissuti: è il racconto di Toni Andreetta, regista padovano, che, confrontandosi con Acquaviva, ripercorre la vita sociale e politica della città euganea. Ne è risultato un docufilm dal titolo “Storie di piombo”, sorta di omaggio a Sabino Acquaviva, sociologo e scrittore autorevole, allora preside della facoltà di Scienze Politiche, scomparso nel 2015, famoso nel mondo per i suoi studi sul terrorismo e per il suo saggio “L’eclissi del sacro nella civiltà industriale”.

Il film è prodotto da Videolab di Michele Parisi, con la consulenza scientifica di Carlo Alberto Zotti Minici e Fabrizio Ferrari, musiche a cura di Giulio Andreetta, ricerca storica promossa dal Dipartimento dei Beni culturali dell’Università di Padova col sostegno della Regione Veneto.

Il regista afferma che il suo non vuole essere un documentario descrittivo: “Da tempo avvertivo la spinta a documentare, attraverso i racconti e le immagini della Padova di allora, quanto di quella temperie, oggi quasi del tutto rimossa, rimane nella memoria della gente, ma, ripeto, non si tratta di una ricostruzione storica documentaria di quegli anni. Ho cercato di dare respiro a ciò che rimane, come emozione, nel cuore dei ricordi di quegli anni difficili e pericolosi, quando Padova era divenuta città laboratorio per gruppi sovversivi ed eversivi, di sinistra ma anche, in misura non certo minore, di destra”.

Marco Almagisti è Professore associato di Scienza politica nell’ Università degli studi di Padova, dove coordina DANE – Osservatorio democrazia a Nordest. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza Politica nella Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’ Università di Firenze. Fra i suoi contributi più significativi ricordiamo “Una democrazia possibile. Politica e territorio nell’ Italia contemporanea” (2016) e “Introduzione alla politologia storica” (2018, curato con C. Baccetti e P. Graziano), entrambi editi da Carocci.

Toni Andreetta, regista, autore di oltre 50 documentari, tra cui La Fenice la rinascita , La Torre del tempo . Tra le sue opere mandate in onda dalle reti nazionali RAI: I Carraresi , Armeni Ebrei e Greci a Venezia. Ha vinto nel 1990 l'”Airone” al VII Festival internazionale di Montecatini Terme, quale migliore film sulle risorse culturali con Armeni, Greci, Ebrei a Venezia. Molte delle sue opere in pellicola sono conservate presso la Cineteca del Friuli. E’ stato docente presso l’Università di Padova di “Teoria e pratica del documentario” e di “Scenari multimediali”