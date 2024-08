Milano Beauty Week: la terza edizione dal 25 al 29 settembre

30 Agosto 2024

Torna l’appuntamento dedicato alla bellezza e al benessere con tutte le novità e tanti eventi in programma

Milano- Dal 25 al 29 settembre prossimi torna la terza edizione della Milano Beauty Week 2024, la kermesse di Cosmetica Italia, dedicata al culto della bellezza e del benessere, e realizzata in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano, Assolombarda,Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e la Camera Nazionale della Moda Italiana. Quest’anno tante le novità presentate durante gli eventi in calendario, frutto della eccellenza Made In Italy.

Tra i temi della terza edizione, spazio alla innovazione nel campo della cosmesi, ma anche attenzione massima rispetto alla questione della sostenibilità, e dell’inclusione e dell’emozione. Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia ha commentato così: “Milano Beauty Week è un progetto culturale che siamo orgogliosi di aver ideato e sviluppato nel tempo perché ci permette di raccontare concretamente l’indispensabilità del cosmetico e mostrare i valori e le eccellenze di tutta la nostra filiera“.

Milano Beauty Week è una iniziativa culturale molto importante che coinvolgerà tutta la città, ospitando in molte location, spazi commerciali e luoghi di interesse culturale, numerosi appuntamenti. L’accesso al pubblico è gratuito, sebbene per alcune tappe sia necessaria la previa registrazione.

Troviamo il Beauty village dentro Palazzo Giureconsulti, uno dei più belli di Milano, a due passi dal Duomo e Palazzo Castiglioni, un vero e proprio capolavoro in stile Liberty italiano, dove si svolgeranno molti eventi della rassegna di bellezza e benessere.

Si parte la sera del 25 settembre con l’apertura nei pressi di Palazzo Giureconsulti. Durante la settimana si susseguiranno diverse performance artistiche da Piazza Mercanti, a Piazza Duomo fino in Piazza San Babila, con l’installazione dei Beauty Cube; invece quattro Beauty Tram illustreranno percorsi di bellezza a bordo dei tram milanesi. Dal 26 settembre, ancora, a Palazzo Giureconsulti si terrà il Beauty Corner, salone di bellezza a cura di aziende partecipanti, con attività, trattamenti ed esperienze uniche. Vi sarà l’occasione anche per fare formazione ed approfondimento attraverso dei Beauty Talk, incontri di settore con professionisti ed esperti, laboratori floreali e olfattivi e una area green, Never Ending Beauty, che racconterà le novità in tema di sostenibilità e innovazione, puntando i riflettori sulla circolarità della cosmetica. A Palazzo Castiglioni, il Beauty Gives Back, si occuperà di raccolta fondi a favore de “La forza e il sorriso Onlus“, e “Love is in the Hair“, rivolto al mondo dell’acconciatura, sempre nell’ambito della beneficenza.

Le novità di questa terza edizione, vedono una inedita co-lab tra OffiCine-IED e Cosmetica Italia, che ha prodotto“Piccoli Passi”, cortometraggio sull’accettazione di sé, la bellezza sovversiva e l’inclusione, la cui proiezione avverrà in anteprima al Cinema Anteo nel corso di Milano Beauty Week 2024. Infine, altra new entry della rassegna, è il primo osservatorio green, con un convegno sulla sostenibilità cosmetica in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. Domenica 29 settembre, cerimonia conclusiva con la premiazione del Premio Accademia del Profumo 2024, presso il Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala, dove si potrà accedere solo su invito, con un concerto dell’Orchestra e i Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, per celebrare l’intera filiera della cosmetica nostrana, incentrandosi su un caposaldo della cura del proprio corpo e della propria anima: il profumo! Tutto letto in un connubio di arte, cultura e bellezza.