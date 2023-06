Milano Fashion Week: la moda uomo torna in città da oggi fino al 20 giugno

16 Giugno 2023

Ad aprire le sfilate sulle passerelle meneghine, il grande ritorno di Valentino, chiude Zegna dopo lo show di Giorgio Armani, lunedì prossimo. Tra grandi debutti e splendide conferme, grande attesa per le nuove tendenze primavera /estate 2024 maschili

Milano– Da oggi fino a martedì 20 giugno, a Milano torna la Fashion Week dedicata alla moda uomo per la primavera /estate 2024.

Tanti i debutti attesi e le splendide conferme per gli oltre 70 eventi in calendario. Ad aprire le danze, il magistrale ritorno di Valentino, che sfilerà con la sua collezione intitolata “Narrazioni” proprio nella prima giornata del 16 giugno, presso il campus dell’ Università degli Studi di Milano . E, il direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli, parlerà con gli studenti della sua prospettiva di intendere e fare moda. L’azienda ha voluto donare alla stessa Università, risorse per finanziare borse di studio. Mentre, il prossimo 19 giugno, a seguito dello show di Giorgio Armani, sarà Zegna, a far calare il sipario sulla settimana della moda uomo di milano per quanto riguarda le sfilate fisiche. La giornata di martedì 20 vedrà, invece, le presentazioni digitali.

Tra i mostri sacri del settore, attesa anche per le sfilate di Dolce&Gabbana, in programma sabato 17, e quelle di Etro e Prada, domenica 18 giugno. Al debutto vari nomi, tra cui Andersson Bell, Maccapani, Maison Laponte, Marcello Pipitone-Bonola, Mcm, Setchu e Skin of Nature. “Questa Fashion Week porta una rinnovata energia a Milano, che continua a essere città internazionale e centro di industria, arte e cultura”, sono le parole di Carlo Capasa, presidente di CNMI – Camera Nazionale della Moda Italiana.

Questa settimana della moda uomo vedrà anche lo svolgersi del Fashion Film Festival Milano, per evidenziare la rilevanza della collaborazione tra tutte le espressioni della creatività. Gli appuntamenti della Milano Fashion Week Men’s Collection primavera/ estate 2024 si potranno seguire sulla piattaforma della Camera Nazionale della Moda Italiana in modalità streaming.