L’assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato oggi il bilancio d’esercizio 2024, che prevede la distribuzione di un un saldo di dividendo dia 0,92 euro per azione (per un totale di 2,12 euro sull’esercizio), e la delega al cda per un aumento di capitale dedicato all’Opas da quasi 300 milioni di euro su Illimity Bank.

Inoltre è stato rinnovato il consiglio di amministrazione, ampliandolo da 13 a 14, di cui ben 8 donne, ovvero il 57,14% del totale. Un dato questo che ne fa la società con più elevata rappresentanza femminile tra quelle quotate nel settore finanzario. Ernesto Fürstenberg e Frederik Geertman sono stati confermati rispettivamente presidente e amministratore delegato, con Sebastien Egon von Fürstenberg alla presidenza onoraria, mentre fanno il loro ingresso nell’organo gestionale Chiara Paolino e Rosalba Benedetto. Quest’ultima, che è già manager della banca, con responsabilità della comunicazione, marketing, public affairs e sostenibilità, è stata nominata vicepresidente.

«L’assemblea odierna chiude un triennio in cui abbiamo completato con successo il piano industriale D.O.E.S. superando gli obiettivi economico-finanziari con 463 milioni di euro di utile netto cumulato e 295 milioni di euro distribuiti in dividendi nel corso del periodo», ha dichiarato il presidente Fürstenberg. «Nel triennio abbiamo completato anche la trasformazione industriale del gruppo nel segno della digitalizzazione e della sostenibilità, che chi ha consentito di essere sempre più efficaci e veloci verso il cliente. Grazie a questi risultati, oggi, pur in un contesto macroeconomico molto incerto, possiamo guardare al futuro con forte ottimismo, abbracciando le sfide che abbiamo davanti a cominciare da quelle di consolidamento e allargamento del nostro modello a nuovi ambiti di servizio per imprese e risparmiatori». Per farlo, ha concluso, «possiamo contare su un Consiglio di Amministrazione, in parte rinnovato, che sosterrà con ancora più efficacia il lavoro portato avanti in questa direzione dall’Ing. Geertman e del management. In particolare, la nomina di Rosalba Benedetto come nuova vice presidente rafforzerà il supporto strategico sul brand e sulla reputazione del gruppo, a conferma del positivo percorso intrapreso in questi anni: un lavoro che ci ha permesso in poco tempo di posizionare Banca Ifis come gruppo bancario di riferimento a livello nazionale».