Opas Ifis su Illimity, ok Consob al prospetto. Si parte il 19 maggio

Oggi pomeriggio la Consob ha dato l’ok a Banca Ifis alla diffusione del documento d’offerta relativo all’Opas su Illimity Bank. Il via libera arriva dopo quello delle altre autorità, ovvero Antitrust, Ministero dell’Economia (per la normativa golden power), Bce e Bankitalia. A questo punto tutto è pronto per il lancio dell’offerta in Borsa.

Il periodo di adesione è previsto dal 19 maggio al 27 giugno 2025, salvo proroghe.

Banca Ifis riconoscerà a ciascun azionista di illimity che aderirà all’Offerta un corrispettivo complessivo unitario composto da una componente rappresentata da azioni ordinarie di Banca Ifis di nuova emissione, pari a n. 0,10 azioni ordinarie aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni Banca Ifis già in circolazione alla data di emissione, e una componente in denaro, pari a 1,414 euro. Quest’ultima componente sarà aggiustata a 1,506 euro a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l’esercizio 2024 che sarà distribuito da Banca Ifis e deliberato dall’assemblea degli azionisti in data 17 aprile 2025.

Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di

pagamento, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali

proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025 (la “riapertura dei termini”). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della riapertura dei termini, ossia – salvo proroghe del periodo di adesione – il giorno 18 luglio 2025, Banca Ifis pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di illimity che abbia aderito all’offerta nel corso della riapertura dei termini.

*

In foto, Ernesto Furstenberg, presidente di Banca Ifis