UniCredit, terzo trimestre da record: utile a 3,3 miliardi. Orcel alza gli obiettivi e accelera su Commerzbank

UniCredit continua a macinare risultati record e prepara una nuova fase della propria espansione europea. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Andrea Orcel ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con un utile netto di 3,3 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 12% sul trimestre precedente. Un risultato che porta i profitti dei primi nove mesi a 9,4 miliardi, il 7,3% in più rispetto al 2025, e consente alla banca di rivedere al rialzo le proprie ambizioni per l’intero esercizio. In una giornata dal tono generale positivo, è scattata la corsa agli acquisti dei titoli UniCredit, che a metà giornata guadagnavano più del 5 per cento.

La redditività si conferma particolarmente elevata, con un ritorno sul capitale tangibile (RoTE) del 25,5% nel trimestre, quattro punti percentuali sopra il livello di un anno prima. I ricavi raggiungono 6,9 miliardi, in aumento del 12%, mentre i costi operativi diminuiscono dell’1,3%. Il rapporto tra costi e ricavi scende così al 32,8%, tra i livelli più competitivi del settore bancario europeo.

A sostenere la performance contribuiscono il margine di interesse, salito dell’8,2% a 3,8 miliardi, e le commissioni insieme al risultato della gestione assicurativa, cresciuti del 10,7% a 2,4 miliardi. Prosegue anche l’espansione commerciale: i prestiti aumentano del 9,2% su base annua e i depositi del 6,8%.

«UniCredit ha conseguito il suo miglior trimestre di sempre, e il migliore nel settore, superando le aspettative in tutti i KPI», ha dichiarato Orcel, sottolineando come la crescita sia stata accompagnata dal rafforzamento del capitale e dalla disciplina nella gestione dei rischi.

Dividendo Unicredit e nuove prospettive

I risultati si traducono in una remunerazione particolarmente generosa per gli azionisti. Il consiglio di amministrazione ha approvato un acconto dividendo di 4,5 miliardi, più che doppio rispetto all’anno precedente, equivalente a 3,0034 euro per azione, con pagamento previsto il 25 novembre.

Il coefficiente patrimoniale CET1 raggiunge intanto il 15%, mentre la generazione organica di capitale nei nove mesi ammonta a 8,2 miliardi.

Alla luce dell’andamento della gestione, UniCredit ha innalzato l’ambizione di utile netto per il 2026 a ben oltre 11,5 miliardi, prima delle componenti straordinarie. Restano confermati gli obiettivi di oltre 13 miliardi nel 2028 e oltre 15 miliardi nel 2030, nello scenario autonomo.

Le ambizioni su Generali non passano da una fusione, dice Orcel

Parlando di un rafforzamento del legame tra UniCredit e Generali, di cui la banca detiene l’8,7%, Orcel ha ribadito, come fatto in passato anche dall’a.d. della compagnia Philippe Donnet, che «c’è molto valore che può essere creato con una maggiore collaborazione e un accordo tra Generali e UniCredit. E per essere molto, molto chiaro, questa maggiore collaborazione non richiede il controllo». Orcel ha ricordato in particolare che UniCredit ha «i centri di “nearshoring” più efficienti e moderni in Europa», basati in Romania e Polonia, e ha tenuto sotto controllo i costi «generando sinergie tra banche che hanno entità legali diverse in diversi paesi». «Generali è presente esattamente negli stessi paesi. Possiamo aiutarli a fare lo stesso? Sì, possiamo generare molto valore aiutandoli», ha spiegato. «Posso elencare 10 aree diverse dove, senza una fusione, possiamo avvicinarci, creare valore», ha notato ancora, sottolineando che la collaborazione potrà avere luogo nei paesi in cui entrambi i gruppi sono presenti, quindi «Italia, Austria, Germania, Polonia e giù fino a Bulgaria e probabilmente anche Grecia». «Queste aree potrebbero essere coinvolte con molto valore da creare – ha concluso -. E speriamo che nei prossimi mesi, quando le cose saranno chiare nel panorama italiano, potremo fare progressi e concludere un accordo di questo tipo».

Commerzbank, il prossimo capitolo

La crescita organica si intreccia con l’operazione Commerzbank. Dopo il via libera della Bce all’acquisizione del controllo, UniCredit prevede di ottenere le autorizzazioni rimanenti entro novembre, per poi procedere al regolamento dell’offerta. Il nuovo assetto di governance è atteso nel primo trimestre del 2027.

L’integrazione della banca tedesca dovrebbe consentire di superare nel 2028 i 10 euro di utile per azione e gli 8 euro di distribuzioni per azione, secondo uno scenario illustrativo che presuppone una partecipazione intorno al 50%.

«Stiamo costruendo una banca che è in grado di conseguire i suoi obiettivi attraverso il ciclo macroeconomico», ha concluso Orcel. Una prospettiva che lega i risultati finanziari alla trasformazione industriale e all’ambizione di consolidare il ruolo paneuropeo del gruppo.