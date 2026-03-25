Il problema è noto: la cultura finanziaria in Italia è medio-bassa, spesso inferiore alla media Ocse, con competenze scarse soprattutto tra donne, giovani e al Sud. I dati Banca d’Italia evidenziano una comprensione insufficiente di concetti base come inflazione e diversificazione, posizionando il paese tra gli ultimi in classifica per alfabetizzazione finanziaria. Anche secondo l’indagine Ocse PISA 2022 riportata da Banca d’Italia, gli studenti italiani ottengono 484 punti, in miglioramento ma ancora distanti dalla media OCSE, con forti divari territoriali (Nord-Est migliore). È in questo contesto che Bper lancia un’iniziativa per “rompere il tabù” quando si parla di soldi, investimenti, calcoli economici, anche perché spesso quando si parla di soldi, si parla in realtà di libertà di scelte e di futuro.

Bper “Break the taboo”

Il prossimo 31 marzo prenderà il via da Modena, il roadshow di Bper “Break the taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro”. Un ciclo di incontri a livello nazionale, rivolti agli studenti universitari e realizzato in collaborazione con Azzurra Rinaldi, economista, docente di Economia politica all’Università Unitelma Sapienza nonché fondatrice di Equonomics e componente dell’Advisory Board di ABI che già collabora da due anni con la banca modenese nel progetto divulgativo “Oltre il Rosa”. «Il silenzio rispetto al denaro non è neutrale: è un ostacolo alla libertà», dice la professoressa Rinaldi. «Portare questi temi nelle università significa scegliere di costruire una cultura finanziaria che sia davvero inclusiva e accessibile a tutte e tutti».

L’obiettivo è aprire un dialogo con studentesse e studenti assume un valore strategico per costruire un approccio più consapevole e inclusivo. Ogni tappa si aprirà con l’analisi di dati nazionali e internazionali relativi a disparità economiche, gap retributivi e dinamiche di inclusione, accompagnati da interventi dedicati all’educazione finanziaria, al gender pay gap e alla previdenza complementare. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e competenze utili per affrontare in modo consapevole le scelte economiche e professionali del futuro.

Bper in tour nelle città

L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire in modo strutturale alla diffusione della cultura finanziaria e alla promozione delle pari opportunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Il tour, che interesserà diverse città italiane, partirà da Modena il 31 marzo, per poi proseguire a Torino il 6 maggio e Napoli il 13 maggio.

«Il roadshow nasce con l’intento di favorire un confronto aperto e costruttivo con la comunità studentesca, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi del benessere finanziario e dell’inclusione», ha detto Giovanna Zacchi, head of ESG Strategy di Bper. «Crediamo che il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni sia determinante per generare un cambiamento duraturo».