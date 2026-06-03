Finanza

BPER Banca, Morningstar DBRS migliora l’outlook a positivo e conferma il rating BBB (high)

di redazione

Morningstar DBRS migliora il trend di BPER Banca da stabile a positivo e conferma il rating BBB (high), premiando redditività e integrazione di Popolare di Sondrio.

3 Giugno 2026

Secondo l’agenzia, il miglioramento dell’outlook riflette diversi elementi: la forza della rete commerciale, la qualità degli attivi, la solidità della redditività e della posizione patrimoniale, oltre ai progressi compiuti nell’integrazione di Banca Popolare di Sondrio. Un riconoscimento che arriva in una fase particolarmente importante per il gruppo bancario, impegnato nel rafforzamento della propria presenza sul mercato e nell’estrazione delle sinergie derivanti dall’operazione di aggregazione.

Morningstar DBRS sottolinea inoltre che un eventuale ulteriore miglioramento dei rating potrebbe arrivare qualora BPER Banca riuscisse a mantenere adeguati livelli di redditività e completasse con successo il processo di integrazione di Popolare di Sondrio, preservando al contempo la qualità del profilo di rischio e la robustezza patrimoniale.

La revisione positiva riguarda anche altre classi di debito. Oltre al Long-Term Issuer Rating, ricevono un outlook positivo il Long-Term Senior Debt, confermato a BBB (high), il debito subordinato BBB (low) e il Senior Non-Preferred Debt BBB. Restano invece invariati con trend stabile i rating di breve termine e quelli relativi ai depositi, che mantengono rispettivamente i livelli R-1 (low) e A (low).

L’aggiornamento dell’agenzia rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento della reputazione creditizia del gruppo. In un contesto bancario europeo caratterizzato da crescente attenzione alla qualità degli attivi e alla capacità di generare utili sostenibili, il passaggio a outlook positivo viene generalmente interpretato dal mercato come un’indicazione favorevole sulle prospettive future dell’emittente.

Per BPER si tratta dunque di una conferma della validità della strategia perseguita negli ultimi anni e di un segnale che potrebbe contribuire a consolidare la fiducia di investitori e stakeholder nella capacità della banca di completare con successo le prossime fasi del proprio sviluppo.

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