Assodire sostiene il rinnovo di Carlo Messina come Ceo di Intesa Sanpaolo

Assodire sostiene Carlo Messina in vista della prossima assemblea di Intesa Sanpaolo, riconoscendo “gli ottimi risultati raggiunti sotto la sua guida”

Assodire, l’Associazione degli Investitori Responsabili, annuncia in una nota il sostegno dei propri associati alla candidatura di Carlo Messina in vista della prossima assemblea di Intesa Sanpaolo, riconoscendo “gli ottimi risultati raggiunti sotto la sua guida”.

Assodire riunisce le tre principali casse previdenziali per patrimonio – Enpam, Cassa Forense e Inarcassa – oltre al fondo di previdenza complementare Fondoposte. Complessivamente, i suoi soci detengono il 2,09 per cento delle azioni di Intesa Sanpaolo. L’associazione, guidata dal presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, auspica che l’attuale consigliere delegato e CEO “possa continuare a garantire la sua leadership, contribuendo alla crescita e al consolidamento della banca nei prossimi anni”, si legge inoltre nella nota.

Carlo Messina, nato a Roma nel 1962, è laureato alla Luiss in Economia e Commercio. Nel 1987 inizia la carriera professionale nella Banca Nazionale del Lavoro come responsabile dell’Ufficio Corporate Finance. Nel 1996 entra nel Banco Ambrosiano Veneto e dal 2013 è consigliere delegato e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. All’attività professionale Messina ha affiancato l’insegnamento come docente di Economia degli Intermediari Finanziari alla Luiss e di Finanza aziendale all’Università di Ancona. È membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Bocconi. È stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.