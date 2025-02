I risultati di Banca Generali per il 2024: un utile netto di 431 milioni di euro (+32%) e masse gestite a 103,8 miliardi (+12%). Proposto dividendo di 2,80 euro per azione. Forte crescita della consulenza evoluta e dell’innovazione nei prodotti

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2024, chiudendo il miglior bilancio della sua storia con un utile netto di 431,2 milioni di euro, in crescita del 32,2% rispetto al 2023. L’utile netto ricorrente ha raggiunto 339,3 milioni di euro, con un incremento del 6%.

Il margine di intermediazione ha toccato quota 981,1 milioni di euro (+24,5%), grazie alla crescita del margine finanziario (+5,4%) e delle commissioni nette ricorrenti (+6,4%). Le masse gestite e amministrate hanno raggiunto il livello record di 103,8 miliardi di euro (+11,9%), trainate da una raccolta netta annua di 6,6 miliardi di euro (+14%), con un’accelerazione anche a gennaio 2025 (+20%).

I risultati del 2024, dividendo in crescita e solidità patrimoniale

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli ottimi risultati di Banca Generali per il 2024, ha proposto un dividendo complessivo di 2,80 euro per azione, suddiviso in due tranche: 2,15 euro a maggio 2025 e 0,65 euro a febbraio 2026, con un pay-out ratio del 76%. La banca mantiene una solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio al 22,0% e un Total Capital Ratio al 24,4%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari. L’amministratore delegato Gian Maria Mossa ha commentato i risultati sottolineando la solidità del modello di business della banca:

“Abbiamo chiuso il miglior bilancio della nostra storia, superando tutti i target del piano triennale. La crescita a doppia cifra in tutte le principali voci riflette l’eccellenza della nostra offerta e il valore della nostra rete. Guardiamo con entusiasmo al futuro, puntando sull’innovazione e sulla consulenza di alto livello.”

Innovazione, consulenza e crescita delle masse gestite

Il 2024 ha visto un’importante espansione della Consulenza Evoluta, che ha raggiunto 10,8 miliardi di euro (+13%), con un crescente interesse per le soluzioni personalizzate di wealth management. L’innovazione ha giocato un ruolo chiave nella crescita, con l’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi operativi e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi finanziari avanzati. Banca Generali prevede di proseguire il percorso di crescita nel 2025, puntando a una raccolta netta superiore a 6 miliardi di euro e al consolidamento della sua posizione di leader nel private banking e negli investimenti. L’espansione nel settore della consulenza e il rafforzamento del nuovo polo bancario svizzero saranno elementi chiave per il futuro sviluppo della banca.