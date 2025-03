Banca Ifis: approvato il Progetto di Bilancio 2024, utile netto a 162 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis ha approvato il Progetto di Bilancio 2024, confermando i risultati preliminari già diffusi lo scorso febbraio. Il dato più rilevante è l’utile netto in crescita a 162 milioni di euro, che porta il totale dei profitti cumulati nel triennio 2022-2024 a 463 milioni di euro, un incremento del 12% rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Industriale.

Un altro aspetto significativo riguarda la politica dei dividendi. Per l’intero 2024, la banca prevede la distribuzione di 111,5 milioni di euro in dividendi, pari a 2,12 euro per azione. Questo porta il totale dei dividendi distribuiti nel triennio 2022-2024 a 295 milioni di euro, segnando una crescita del 47% oltre le previsioni del Piano Industriale.

Distribuzione dei dividendi e prossimi passaggi

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un saldo dividendi per il 2024 pari a 48,4 milioni di euro, equivalente a 0,92 euro per azione. Se approvato, il pagamento avverrà il 21 maggio 2025, con ex-date fissata al 19 maggio e record date al 20 maggio.

Questo saldo si aggiunge all’acconto di 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione) già distribuito a seguito della presentazione dei risultati dei primi nove mesi del 2024.

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione definitiva del bilancio è prevista per il 17 aprile 2025. La documentazione ufficiale sarà pubblicata sul sito di Banca Ifis nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Un trend positivo per Banca Ifis

I numeri del Bilancio 2024 confermano la solidità della banca e la sua capacità di superare gli obiettivi stabiliti. La crescita dell’utile netto e la politica di distribuzione dei dividendi dimostrano la strategia vincente adottata negli ultimi anni.

Gli investitori e gli azionisti attendono ora l’assemblea di aprile per la conferma definitiva delle scelte approvate dal Consiglio di Amministrazione.