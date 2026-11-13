BFF, terror on Scarampo Boulevard

Perché normalmente si cerca di tranquillizzare gli investitori inventandosi anche salti mortali carpiati ed invece a Scarampo boulevard si pompa il terrore, si esaltano i problemi, non considerando quello che è già stato fatto?

La presentazione dei risultati del 3Q 2026 di BFF Bank ha sorpreso il mercato. Il titolo è crollato da 2 a 1,36 euro in due giorni con il passaggio di mano di un quarto del capitale, salvo poi rimbalzare nell’ultima seduta della settimana. Il crollo probabilmente è stato determinato dalla negoziazione in esclusiva con Cerberus assieme ad un fabbisogno di capitale sempre negato dalla società ma amplificato dalla presentazione.

Fonte: BFF Bank, 3Q2026, pag. 21

All’improvviso gli azionisti della banca di Viale Lodovico Sacarampo (nella foto in alto la sede) si trovano con un’indicazione monstre di 556 milioni di euro per il 2028 ed un’esclusiva a Cerberus, per un aumento di capitale da 400 milioni, con le voci che ai primi di ottobre che parlavano di Cerberus e dell’aumento di capitale, confermato solo ora dalla banca, che parlano di un aumento di capitale salito a 540 milioni, cifra molto vicina ai 556 milioni. Benvenuti nel Far West. Dotatevi di Colt. Ovvio che si spaventano tutti.

Ma proviamo ad inquadrare la cifra correttamente: se si guarda a quello che la società ha già realizzato alla data della presentazione, si scende da 556 milioni a 208, una bella differenza:

148 milioni di calendar provisioning indicati nel grafico sono già stati “spesati” entro il £Q2026, quindi ne avanzano 408; 80 milioni derivano dal capitale liberato grazie a minori RWA perché si eliminano questi 408 milioni di asset in seguito alla calendar provisioning (che al 150% di ponderazione fa €612m di RWA per 13% di CET1 Target che è il target per la banca per pagare dividendi); 42 milioni di capital gain netto di imposta dalla cessione dei titoli di stato fatta a luglio per fronteggiare la variazione della normativa EBA sulla semestrale; 80 milioni dalla cessione del portafoglio a Pollen Street Capital: il comunicato stampa parla di una riduzione del calendar provisioning al 2028 di 30 milioni. Se la seconda tranche (65% del totale) è 30 milioni, il totale è quindi di 46 milioni, ai quali si sommano 34 milioni di capitale a fonte della riduzione di 260 milioni di RWA al 2028 (260 milioni per 13% CET1 Target) .

Da qui si parte. E mi chiedo, perché normalmente si cerca di tranquillizzare gli investitori inventandosi anche salti mortali carpiati ed invece a Scarampo boulevard si pompa il terrore, si esaltano i problemi, non considerando quello che è già stato fatto?

A questo si aggiungono i profitti attesi per il 4Q2026 (25 milioni secondo la guidance della società) e gli utili del 2027 e 2028 (115-140 milioni l’anno secondo la guidance, ovvero 230-280 milioni, sarei più prudente visto che la capacità di incasso crediti della banca è stata smantellata; diciamo 200 milioni) che più che compensano il gap patrimoniale. Sorpresa, il gap è sparito!

Fonte: Il camposanto, i manager oggetto di intervento.

I calcoli sono approssimativi, possono essere sbagliati. Non vogliono indicare una cifra precisa ma solo dire che con la giusta prospettiva il problema si riduce sensibilmente e potrebbe anche sparire, come aveva già correttamente anticipato Andrew Sentance.

Fonte: Claude che prova a fare il mio lavoro da analista ma mette la cessione dei titoli di stato come da fare, mentre è stata già fatta. Scusate, ma il grafico è figo quindi lo uso lo stesso.

A cosa è dovuto questo? Forse a preparare il mercato alla prossima sorpresa. Chiunque ha lavorato nel M&A sa che non si da mai un’esclusiva ad un fondo di private equity. Prima di ottenere l’esclusiva sono suadenti: “Dimmi cosa devo scrivere nell’offerta”. Subito dopo l’esclusiva, si trasformano, le reali condizioni emergono. Quindi la regola base è: l’esclusiva si da solo quando le condizioni sono blindate e non modificabili. Non certo prima di una due diligence. A meno che non si cercano guai.

I guai in arrivo forse ce li mostra il management di BFF nella slide successiva:

Fonte: BFF, presentazione agli analisti

La percentuale evidenziata fa vedere che in 7 anni si è raccolto solo il 26%, meno della media storica. Ma una slide di due anni ci spiega un pezzo del perché: dal 2019-2020 (e quindi a partire dai crediti del 2018) la banca ha cominciato ad utilizzare le cause ordinarie (più lunghe e documentalmente onerose ma secondo qualcuno utili ad evitare la riclassificazione a past due) per incassare i crediti, in luogo dei decreti ingiuntivi.

I tempi per i decreti ingiuntivi, ricordava la banca, erano mediamente di 1.800 giorni. Quindi, se si guarda la percentuale a 7 anni (2.555 giorni), ci si mette molto oltre il punto medio della curva di recupero. Mentre con le cause ordinarie i tempi di recupero si sono allungati e quindi, a parità di data, le percentuali raccolte si sono ridotte e non poco. Il 2018-2019 hanno risentito appieno dell’effetto COVID. Quindi comparare il 2018 con gli anni precedenti equivale a comparare pere con mele.

E quindi sorge un dubbio: non è che questa stima molto penalizzante ma non realistica del calendar provisioning, in realtà non serve a preparare il mercato ad una revisione di qualche stima sui crediti, parte della negoziazione con Cerberus prima o AMCO poi?

Questo sembra confermato dal fatto che la società sembra non raccogliere più le commissioni di incasso come nel passato (basta guardare gli altri ricavi che crollano) e chissà cosa combina sugli interessi di mora. La struttura di collection è stata oggetto di un pesante intervento e la banca non comunica più i dati sugli incassi di queste voci. Il che non fa pensare bene.

Oggi Messina in Senato ricordava quanto Banca Progetto sia stata uno scandalo: un’azienda gestita male a cui è stato consentito di fare delle cose che a nessuna banca verrebbe consentito di fare. Perché bisogna crearsi problemi dove non ce ne sono? Non ne abbiamo già abbastanza da sistemare?