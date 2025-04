BPER Banca, approvato bilancio 2024 e dividendo di 0,60 euro per azione

L’Assemblea dei Soci di BPER Banca ha approvato il bilancio 2024 e la distribuzione di un dividendo unitario di 0,60 euro per azione. Il pagamento, per un ammontare massimo di circa 853 milioni di euro, sarà effettuato il 21 maggio 2025. La cedola sarà staccata il 19 maggio, con record date il 20 maggio.

Il bilancio evidenzia un utile netto di oltre 1,24 miliardi di euro. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato, comprensivo della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.

Tra le principali delibere dell’Assemblea, via libera alla Relazione 2025 sulle politiche di remunerazione e ai piani di incentivazione MBO 2025 e ILT 2025-2027, entrambi basati su strumenti finanziari. Approvata anche l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino a un massimo di 3 milioni di titoli, per un controvalore complessivo non superiore a 18 milioni di euro, a supporto dei piani di incentivazione.

In sede straordinaria, è stata conferita al Consiglio di Amministrazione la delega per un aumento di capitale fino a circa 981 milioni di euro, funzionale all’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio. La delibera comporta anche la modifica dell’articolo 5 dello Statuto e sarà efficace solo dopo il via libera delle Autorità di Vigilanza.

Infine, l’Assemblea ha preso atto della nomina di Giovanni Tincani, già responsabile della Direzione Financial Reporting e Segnalazioni, a nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Subentrerà a Marco Bonfatti dal 1° maggio 2025.

Tutti i documenti relativi alle deliberazioni assembleari, incluso il verbale, saranno pubblicati secondo i termini di legge.