BPER Banca, utile netto record a 442,9 milioni di euro nel primo trimestre 2025

BPER Banca, nel giorno in cui annuncia l’autorizzazione IVASS per la partecipazione in Arca Vita in seguito a esito positivo dell’Ops su Banca Popolare di Sondrio, ha comunicato di aver chiuso primo trimestre 2025 registrando un utile netto consolidato di 442,9 milioni di euro, in aumento del 43,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il miglior risultato trimestrale della sua storia. Un traguardo che si inserisce in un contesto macroeconomico ancora sfidante e che conferma la solidità del modello di business del Gruppo.

A sostenere la performance sono stati i ricavi core — margine di interesse e commissioni nette — saliti a 1.353 milioni di euro (+0,8% anno su anno), trainati dalla crescita delle commissioni (+8,5%) che ha più che compensato il calo del margine di interesse (-3,8%), influenzato dalla discesa dei tassi di mercato. Il comparto della raccolta gestita e bancassurance ha brillato, con rispettivamente +18,7% e +26,9%, a conferma del successo della strategia di sviluppo nell’asset management.

Sul fronte patrimoniale, i crediti netti verso clientela si attestano a 89,6 miliardi di euro (+2,2%), con nuove erogazioni in forte crescita a 4,4 miliardi (+22,3%). La qualità del credito si conferma tra le migliori in Italia, con un NPE ratio lordo al 2,6% e netto all’1,2%, mentre il costo del credito scende a 31 punti base, in miglioramento di 12 punti base rispetto all’anno precedente.

Il Gruppo ha inoltre rafforzato la sua solidità patrimoniale, con un CET1 ratio del 15,8%, risultato ottenuto grazie a una generazione organica di capitale di 540 milioni di euro, nonostante l’impatto delle nuove regole di Basilea IV. La liquidità si mantiene elevata, con un Liquidity Coverage Ratio al 166% e un Net Stable Funding Ratio al 134%.

Contestualmente ai risultati economici, BPER ha annunciato di aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’IVASS per detenere, a seguito dell’offerta pubblica di scambio volontaria su Banca Popolare di Sondrio, una partecipazione qualificata superiore al 30% nel capitale sociale di Arca Vita S.p.A.