Intesa Sanpaolo vince il premio come Best Investment Bank 2025 per l’Italia per il quinto anno consecutivo

Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore Banca di investimento per l’Italia secondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca – attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo – il premio di Best Investment Bank 2025 per l’Italia.

La Divisione IMI CIB si conferma, così, migliore banca di investimento per il quinto anno consecutivo. A questo riconoscimento si aggiunge il premio come Best Investment Bank for Infrastructure Finance in Western Europe.

Il premio conferma l’impegno della Banca – guidata dal CEO Carlo Messina – attraverso la Divisione IMI CIB al servizio di aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici, in ambito nazionale e internazionale, grazie a una storica presenza sui mercati finanziari e un’offerta estesa e innovativa di attività quali Commercial, Transaction e Investment Banking, Finanza Strutturata e Capital Markets.

Mauro Micillo, chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Essere premiati per il quinto anno consecutivo da Global Finance come migliore banca di investimento in Italia è un’ulteriore conferma della qualità del servizio che quotidianamente offriamo alla nostra clientela e dell’eccellenza delle nostre persone. Questi riconoscimenti sono il frutto del lavoro di squadra e della nostra capacità di anticipare le esigenze del mercato, supportando le aziende in ogni fase del loro percorso di crescita. Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere anche il premio come Best Investment Bank for Infrastructure in Western Europe, che sottolinea la nostra lunga esperienza nel settore e la nostra posizione di leader nell’accompagnare progetti infrastrutturali di grande rilevanza. Continueremo a lavorare per essere il partner di riferimento per le aziende e gli operatori pubblici e privati, con una visione sempre orientata all’innovazione e alla sostenibilità”.

I vincitori sono stati selezionati attraverso l’analisi di criteri quali la capacità di affrontare i diversi scenari di mercato, il numero e la dimensione dei deal finalizzati nel corso del 2024, la qualità dei servizi e la consulenza offerta, la capacità e la competenza di strutturazione delle operazioni, nonché il livello di innovazione e la copertura della rete di distribuzione.

I riconoscimenti, assegnati da un comitato di redattori della testata con il supporto di esperti del settore, verranno consegnati ai relativi vincitori durante la cerimonia Global Finance’s 2025 Investment Bank and Sustainable Finance Awards, che si terrà a Londra il 13 maggio.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking opera in Italia attraverso una presenza capillare con strutture dedicate alla relazione con la clientela corporate e con le Financial Institutions (tra cui banche, assicurazioni e società di investimento). A livello internazionale, è presente in 24 Paesi a supporto dell’attività cross-border della clientela italiana e internazionale, con una rete estera specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate e investment banking.

Global Finance, fondata nel 1987, è una rivista finanziaria distribuita in 188 Paesi con una tiratura di 50.000 copie. Il suo sito web offre ai lettori analisi e articoli frutto di 38 anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali. Global Finance, con sede a New York e una rete di uffici in tutto il mondo, assegna regolarmente riconoscimenti tra banche e istituti finanziari, che ad oggi sono riconosciuti come standard di eccellenza dalla comunità finanziaria a livello internazionale.