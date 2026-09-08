Opas su Tim, Poste Italiane alza il corrispettivo

Poste Italiane ha alzato il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su TIM. Il consiglio di amministrazione di Poste ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell’offerta mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro per ciascuna azione Tim portata in adesione all’offerta (componente aggiuntiva in denaro). Per ogni azione TIM portata in adesione restano previste 0,218 azioni Poste Italiane di nuova emissione.

In particolare Poste Italiane riconoscerà una componente in denaro pari complessivamente a 1,97 euro per azione TIM, grazie all’aggiunta di una componente extra di 0,3 euro rispetto agli 1,67 euro iniziali. In caso di adesione totalitaria, il controvalore dell’operazione salirebbe a circa 11,35 miliardi di euro, con un esborso massimo in contanti di circa 3,36 miliardi di euro. Poste Italiane ha precisato che questo è il corrispettivo definitivo e che non sono previsti ulteriori rialzi.

Il consiglio di amministrazione di Poste ha spiegato il miglioramento delle condizioni con la volontà di ribadire la valenza strategica e industriale dell’operazione TIM, confermando al contempo l’atteso effetto positivo sull’utile per azione a partire dal 2027 e la politica di dividendi relativa all’esercizio 2026 su base stand-alone e l’impegno a una politica di dividendi accrescitiva a partire dal 2027. Gli azionisti di Telecom Italia TIM che aderiranno all’offerta riceveranno l’acconto sul dividendo di Poste Italiane relativo all’esercizio 2026, ch sarà staccato il 23 novembre 2026. Per finanziare la maggiore componente cash verrà attivato un ulteriore finanziamento fino a 512 milioni di euro.

Inoltre, Poste Italiane ha annunciato la rinuncia alla condizione soglia del 66,67 per cento: l’OPAS sarà quindi efficace per tutte le azioni portate in adesione, anche sotto tale livello, ferma restando la verifica delle altre condizioni di efficacia. Il periodo di adesione ordinario resta fissato fino all’11 settembre 2026, con prevista riapertura dei termini dal 21 al 25 settembre 2026.