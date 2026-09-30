FiberCop porta a scuola le competenze per le professioni del futuro

Un percorso quinquennale tra formazione in aula, attività pratiche in laboratorio e visite nelle centrali e sedi FiberCop per avvicinare le studentesse e gli studenti del Liceo I.I.S. Enrico Fermi di Gaeta (LT) alle tecnologie che guidano la trasformazione digitale

Un percorso quinquennale tra formazione in aula, attività pratiche in laboratorio e visite nelle centrali e sedi FiberCop per avvicinare le studentesse e gli studenti del Liceo I.I.S. Enrico Fermi di Gaeta (LT) alle tecnologie che guidano la trasformazione digitale.

FiberCop mette a disposizione della scuola le competenze e l’esperienza delle proprie professioniste e professionisti per accompagnare le classi nell’acquisizione di conoscenze sulle soluzioni digitali. L’iniziativa coinvolge alunne e alunni di tutti e i cinque anni del ciclo scolastico, favorendo lo sviluppo di conoscenze specialistiche e capacità trasversali utili per proseguire gli studi all’università o negli Istituti Tecnici Superiori e per avvicinarsi con maggiore consapevolezza al mondo del lavoro.

Il programma mette in relazione conoscenze teoriche, applicazioni concrete e strumenti digitali, creando un collegamento diretto tra la programmazione scolastica e la preparazione richiesta dalle professioni emergenti.

Lezioni e laboratori

Durante i cinque anni dell’iniziativa, le persone esperte di FiberCop affiancano il corpo docente nell’approfondimento dei principali temi dell’innovazione digitale. Le ragazze e i ragazzi seguono un’esperienza formativa progressiva che parte dalla cybersecurity, per imparare a navigare in rete in modo sicuro e consapevole, e prosegue con le reti broadband e il 5G, per comprenderne il funzionamento e l’impatto sulla società.

Negli anni successivi affrontano i big data e il ruolo dei dati nei processi decisionali, l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in ambito produttivo e sociale, per arrivare all’Internet of Things e scoprire come sensori, dispositivi connessi e piattaforme digitali mettano in comunicazione oggetti, dati e servizi.

I laboratori, a partire dal terzo anno, traducono questi contenuti in esperienze operative. Dai Big Data all’intelligenza artificiale, fino all’Internet of Things, studentesse e studenti mettono in pratica quanto appreso attraverso progetti e sfide legati a casi reali e problemi concreti. La classe lavora così come un team di ricerca e sviluppo, condividendo idee e soluzioni secondo un approccio progettuale ispirato all’“inventor lab”.

Visite aziendali

Entrare nelle centrali e nelle sedi FiberCop permette alle alunne e agli alunni di scoprire ciò che rende possibile un gesto ormai quotidiano come connettersi. Dietro una videochiamata, un messaggio o l’accesso a un contenuto online opera, infatti, un sistema articolato di infrastrutture, soluzioni, conoscenze e specializzazioni. Il contatto diretto con questa realtà aiuta a collegare quanto appreso in aula e nei laboratori al lavoro sul campo, mostrando come prendono forma le reti e come le persone coinvolte collaborano ogni giorno per garantire i servizi digitali che uniscono imprese e territori.