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FiberCop porta a scuola le competenze per le professioni del futuro

di redazione

Un percorso quinquennale tra formazione in aula, attività pratiche in laboratorio e visite nelle centrali e sedi FiberCop per avvicinare le studentesse e gli studenti del Liceo I.I.S. Enrico Fermi di Gaeta (LT) alle tecnologie che guidano la trasformazione digitale

30 Settembre 2026

Un percorso quinquennale tra formazione in aula, attività pratiche in laboratorio e visite nelle centrali e sedi FiberCop per avvicinare le studentesse e gli studenti del Liceo I.I.S. Enrico Fermi di Gaeta (LT) alle tecnologie che guidano la trasformazione digitale.

FiberCop mette a disposizione della scuola le competenze e l’esperienza delle proprie professioniste e professionisti per accompagnare le classi nell’acquisizione di conoscenze sulle soluzioni digitali. L’iniziativa coinvolge alunne e alunni di tutti e i cinque anni del ciclo scolastico, favorendo lo sviluppo di conoscenze specialistiche e capacità trasversali utili per proseguire gli studi all’università o negli Istituti Tecnici Superiori e per avvicinarsi con maggiore consapevolezza al mondo del lavoro.

Il programma mette in relazione conoscenze teoriche, applicazioni concrete e strumenti digitali, creando un collegamento diretto tra la programmazione scolastica e la preparazione richiesta dalle professioni emergenti.

Lezioni e laboratori

Durante i cinque anni dell’iniziativa, le persone esperte di FiberCop affiancano il corpo docente nell’approfondimento dei principali temi dell’innovazione digitale. Le ragazze e i ragazzi seguono un’esperienza formativa progressiva che parte dalla cybersecurity, per imparare a navigare in rete in modo sicuro e consapevole, e prosegue con le reti broadband e il 5G, per comprenderne il funzionamento e l’impatto sulla società.

Negli anni successivi affrontano i big data e il ruolo dei dati nei processi decisionali, l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in ambito produttivo e sociale, per arrivare all’Internet of Things e scoprire come sensori, dispositivi connessi e piattaforme digitali mettano in comunicazione oggetti, dati e servizi.

I laboratori, a partire dal terzo anno, traducono questi contenuti in esperienze operative. Dai Big Data all’intelligenza artificiale, fino all’Internet of Things, studentesse e studenti mettono in pratica quanto appreso attraverso progetti e sfide legati a casi reali e problemi concreti. La classe lavora così come un team di ricerca e sviluppo, condividendo idee e soluzioni secondo un approccio progettuale ispirato all’“inventor lab”.

Visite aziendali

Entrare nelle centrali e nelle sedi FiberCop permette alle alunne e agli alunni di scoprire ciò che rende possibile un gesto ormai quotidiano come connettersi. Dietro una videochiamata, un messaggio o l’accesso a un contenuto online opera, infatti, un sistema articolato di infrastrutture, soluzioni, conoscenze e specializzazioni. Il contatto diretto con questa realtà aiuta a collegare quanto appreso in aula e nei laboratori al lavoro sul campo, mostrando come prendono forma le reti e come le persone coinvolte collaborano ogni giorno per garantire i servizi digitali che uniscono imprese e territori.

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