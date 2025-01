Intesa Sanpaolo emette una nuova obbligazione doppio tasso per investitori retail

Intesa Sanpaolo ha annunciato il lancio di una nuova obbligazione doppio tasso denominata in Dollari USA, disponibile per la negoziazione sui mercati MOT ed EuroTLX di Borsa Italiana a partire dal 15 gennaio 2025.

La nuova obbligazione, identificata dal codice ISIN IT0005630188, ha una durata di 12 anni e si rivolge al mercato retail con un taglio minimo di 2.000 USD.

Caratteristiche dell’obbligazione

La nuova emissione (con codice ISIN IT0005630188) prevede il pagamento di cedole annue lorde del 10 per cento per il primo e per il secondo anno. Dalla fine del secondo anno in poi, annualmente, è prevista la possibilità da parte dell’emittente di convertire tutte le cedole successive in tasso variabile legato all’andamento dell’Indice SOFR + 1,70 per cento. Nel caso in cui l’Emittente non esercitasse la facoltà di conversione da tasso fisso a tasso variabile, l’Obbligazione corrisponderà cedole decrescenti calcolate su un tasso annuo lordo del 6 per cento dal terzo al quinto anno, del 5 per cento dal sesto all’ottavo anno e del 4 per cento dal nono al dodicesimo e ultimo anno.

Diversificazione e rischi

Con questa emissione, Intesa Sanpaolo amplia l’offerta di obbligazioni negoziabili, disponibili in diverse strutture cedolari (fisso, variabile, doppio tasso) e in sette valute, tra cui euro, sterlina inglese, dollaro canadese e dollaro australiano.

Tuttavia, le obbligazioni denominate in valuta estera espongono gli investitori al rischio di cambio: un deprezzamento del dollaro USA rispetto alla valuta di riferimento può ridurre il rendimento, mentre un apprezzamento può generare guadagni extra.

Affidabilità dell’emittente

Le obbligazioni Intesa Sanpaolo sono classificate come senior unsecured e possono essere acquistate e rivendute al prezzo di mercato sui mercati MOT ed EuroTLX tramite banche o broker di riferimento. Il gruppo, tra i più solidi in Europa, vanta un rating creditizio di BBB (S&P), Baa1 (Moody’s) e BBB (Fitch).

Questa nuova emissione rappresenta un’opportunità per gli investitori retail di diversificare il proprio portafoglio, approfittando della flessibilità delle cedole e della solidità di Intesa Sanpaolo. Tuttavia, è essenziale valutare attentamente i rischi legati al cambio e al rendimento variabile.

