Quanto rischiano gli italiani sul debito americano

questi due paragrafi li ridurrei a uno. e centrare l’attenzione sulla parola debito.

Negli ultimi mesi il dollaro ha mostrato segnali di indebolimento, riportando al centro dell’attenzione dei mercati una domanda che riguarda direttamente anche i risparmiatori italiani: che cosa succede a chi ha in portafoglio investimenti denominati in valuta americana? E come si gestisce il rischio cambio in una fase caratterizzata dall’incertezza economica, dalle tensioni geopolitiche e da prospettive meno definite per la politica monetaria statunitense?

La potenziale instabilità del dollaro non riguarda soltanto il mercato valutario ma si intreccia con l’evoluzione dei conti pubblici degli Stati Uniti, con il costo del finanziamento del debito americano e con le scelte di allocazione degli investimenti sui mercati internazionali. Per chi investe in euro, infatti, le oscillazioni della valuta possono incidere sul rendimento finale anche quando il valore dell’attività finanziaria in dollari rimane invariato.

Cosa i dicono i dati sull’esposizione degli italiani verso il debito USA

I dati più recenti disponibili, riferiti al 31 dicembre 2025, permettono di distinguere meglio le diverse componenti dell’esposizione italiana. A tale data, secondo le ultime pubblicazioni disponibile del Fondo monetario internazionale (Fmi), le famiglie italiane detenevano 7,4 miliardi di dollari in titoli emessi dalle amministrazioni pubbliche statunitensi, un aggregato che comprende i Treasury e i titoli di altre amministrazioni pubbliche, incluse quelle locali. A questi si aggiungevano 5 miliardi di dollari in strumenti emessi da società finanziarie e 2,8 miliardi in titoli di società non finanziarie.

A fine 2025, l’esposizione complessiva delle famiglie italiane verso i titoli di debito emessi negli Stati Uniti si attestava così a 15,3 miliardi di dollari. Se invece si considera l’intera economia italiana, includendo quindi famiglie, banche e imprese, l’ammontare dei titoli di debito statunitensi detenuti (emessi dal settore pubblico e privato) raggiungeva invece 127,2 miliardi di dollari, equivalenti a circa 108,5 miliardi di euro. Numeri sostanzialmente analoghi a quello reperibili su Eurostat.

A marzo 2026, invece, secondo l’elaborazione di Assogestioni, l’esposizione dei risparmiatori italiani al debito statunitense si attestava ancora intorno a 15 miliardi di euro.

Il debito americano e il ruolo dei Treasury

Alla fine dell’anno fiscale 2025, il debito federale lordo degli Stati Uniti ammontava a 37.600 miliardi di dollari, mentre il limite legale di indebitamento era stato portato a 41.100 miliardi nel luglio dello stesso anno. Per finanziare la spesa pubblica, il Tesoro statunitense ricorre all’emissione di titoli di Stato, i Treasury, strumenti centrali nel sistema finanziario internazionale. La loro domanda resta rilevante, ma i rendimenti risentono di diversi fattori: dalle aspettative sulla crescita economica e sull’inflazione alle prospettive della politica monetaria, fino alle valutazioni sulla sostenibilità del debito.

A settembre 2026, il rendimento dei Treasury decennali si è mosso intorno al 4,8-5 per cento, mentre quello dei titoli trentennali ha superato il 5 per cento in diverse sedute. Livelli che possono rendere interessanti le obbligazioni americane, ma che non esauriscono le variabili da considerare per un investitore dell’area euro. Chi acquista un titolo denominato in dollari, infatti, assume sia il rischio legato all’andamento del prezzo dell’obbligazione sia quello derivante dal rapporto tra euro e dollaro. Se la valuta americana perde valore rispetto a quella europea, il rendimento dell’investimento, una volta riconvertito in euro, può ridursi, fino ad annullare o superare il guadagno ottenuto sul titolo.

Il dollaro perde terreno ma resta centrale

Il progressivo ridimensionamento del dollaro nelle riserve delle banche centrali è un fenomeno da osservare senza sovrastimarne la portata. Secondo i dati COFER (Fmi), alla fine del quarto trimestre del 2025 la valuta americana rappresentava il 56,77 per cento delle riserve valutarie ufficiali, contro il 56,93 per cento del trimestre precedente.

Su un orizzonte più lungo, l’FMI rileva una graduale diminuzione del peso del dollaro nelle riserve internazionali, accompagnata dalla crescita di alcune valute alternative. La valuta statunitense mantiene tuttavia il primato tra le riserve ufficiali mondiali. Anche le variazioni registrate nel corso del 2025 vanno interpretate con cautela: una parte del cambiamento nella quota del dollaro è riconducibile agli effetti delle oscillazioni dei cambi e non necessariamente a vendite di attività denominate in dollari da parte delle banche centrali.

Il ruolo internazionale della valuta americana, dunque, resta significativo, ma questo non elimina i fattori di incertezza. Le prospettive del dollaro dipendono anche dall’andamento relativo dell’economia statunitense, dalle decisioni della Federal Reserve e della Banca centrale europea, dalla politica fiscale di Washington e dalla fiducia degli investitori nei confronti degli asset americani. Per i risparmiatori italiani, la questione non è soltanto capire se il dollaro sia destinato a perdere ulteriore terreno, ma valutare quanto rischio valutario unito a quello emittente (ovvero l’affidabilità del debitore) sia presente nel proprio portafoglio e se sia coerente con gli obiettivi di investimento.

Una nuova fase dopo le elezioni di midterm

Le elezioni di midterm del 3 novembre hanno consegnato ai Democratici il controllo di Camera e Senato, aprendo una fase di confronto con il presidente repubblicano Donald Trump. Il nuovo assetto, operativo dal 3 gennaio 2027, potrebbe rendere più complessa l’attuazione dell’agenda della Casa Bianca, soprattutto sui temi fiscali e di bilancio. Per gli investitori, il risultato si aggiunge alle incertezze sulla sostenibilità dei conti pubblici americani. Il confronto tra Congresso e amministrazione potrà influenzare le aspettative sulla politica fiscale e, di riflesso, la valutazione dei Treasury e del dollaro. L’impatto sulla valuta dipenderà tuttavia dalle decisioni concrete e dalle loro ricadute su crescita, inflazione e tassi.

Cautela sulle obbligazioni in dollari

È su questo aspetto che si concentra l’analisi di Banca Generali. Corrado Cominotto, responsabile Gestioni Patrimoniali Relative di Banca Generali spiega che negli ultimi dodici mesi la banca ha moderatamente ridotto l’esposizione al dollaro statunitense. «Riteniamo che l’attuale livello di rischio valutario sia coerente con il profilo di un investitore italiano interessato ai mercati internazionali. È opportuno distinguere tra clienti che desiderano un’esposizione alle valute estere e clienti che preferiscono evitarla. Per gli investitori che ricercano diversificazione valutaria, il dollaro rimane la valuta estera da privilegiare, anche per la sua funzione di bene rifugio nelle fasi di stress geopolitico, come osservato nel corso di quest’anno».

«Quando il cliente manifesta una preferenza esplicita per l’esposizione al dollaro, tale scelta viene rispettata – continua Cominotto -. All’interno di questo perimetro, tuttavia, gestiamo l’allocazione con un approccio tattico, muovendoci in un intervallo che può superare i dieci punti percentuali. In questa fase ci collochiamo nella parte bassa del range, in linea con la nostra valutazione del contesto macroeconomico e della politica fiscale statunitense».

La distinzione tra obbligazioni e azioni diventa centrale nella valutazione del rischio. Per chi detiene Treasury o fondi obbligazionari esposti al debito americano, un eventuale indebolimento del dollaro può incidere direttamente sul risultato finale. Nel comparto azionario, invece, l’effetto del cambio si combina con le variazioni delle quotazioni, l’andamento degli utili societari e le prospettive dei singoli settori. «Manteniamo un approccio prudente verso il debito statunitense denominato in dollari, poiché riteniamo possibile un indebolimento della valuta nel medio periodo. Di conseguenza, la raccomandazione ai clienti con esposizione obbligazionaria in dollari è improntata alla cautela, visto che il rendimento delle obbligazioni potrebbe non riuscire a compensare un eventuale movimento sfavorevole del cambio», spiega Cominotto. «In sintesi, manteniamo un approccio più cauto sull’esposizione obbligazionaria in dollari, mentre restiamo costruttivi sulla componente azionaria USA, dove il potenziale di rendimento può compensare in misura significativa la volatilità del cambio».

Eurizon: azioni Usa in ripresa, dollaro neutrale

Un’ulteriore indicazione arriva dall’analisi mensile The Globe di Eurizon del 30 settembre 2026. La società mantiene una posizione neutrale sul dollaro, confermando l’impostazione già adottata nel mese precedente. Il cambio euro-dollaro viene indicato in area 1,14, in un contesto in cui sia la Federal Reserve sia la Banca centrale europea mantengono un orientamento restrittivo nel contrasto all’inflazione. Le aspettative incorporate nei future sui mercati monetari indicano inoltre un ulteriore rialzo entro la fine del 2026 e altri due nella prima metà del 2027. Eurizon ritiene che l’atteggiamento delle autorità monetarie possa contribuire a contenere il rischio di una nuova accelerazione dell’inflazione. La società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo ha invece declinato ogni commento sulla rischiosità dei titoli del debito pubblico americano dal punto di vista dei risparmiatori italiani.

Opportunità sui governativi, prudenza sul credito

Anche Anima Sgr mantiene un orientamento moderatamente costruttivo sui titoli di Stato, alla luce dei rendimenti raggiunti sui principali mercati sviluppati. Secondo Filippo Di Naro, direttore investimenti di Anima Sgr, dopo mesi di pressione il mercato obbligazionario può offrire punti di ingresso più interessanti. I rendimenti incorporano infatti un premio al rischio giudicato adeguato rispetto ai fattori negativi che interessano questa classe di attività, mentre i tassi reali si collocano su livelli storicamente elevati.

Il quadro macroeconomico resta articolato. La crescita si mostra resiliente negli Stati Uniti e nell’area euro, mentre in Cina la debolezza della domanda interna continua a frenare l’inflazione. L’impatto dell’intelligenza artificiale, le tensioni legate ai conflitti e gli shock energetici non hanno finora interrotto il processo di disinflazione. In questo scenario, Fed e Bce hanno rivisto al rialzo le prospettive sui tassi ufficiali. La posizione di Anima resta più prudente sul credito, mentre sul mercato azionario l’approccio è neutrale. La società non esclude che le banche centrali possano mantenere un orientamento restrittivo qualora le pressioni sui prezzi dovessero persistere. La valutazione sui governativi rimane invece costruttiva, pur richiedendo attenzione alla selezione dei titoli e alla gestione della durata finanziaria.

Dollaro tra tassi e incertezza fiscale

Nella sua analisi pre-elettorale, Sara Amato, head of investment specialists Italia di Pictet Wealth Management, individuava nei temi fiscali e regolamentari i principali fattori di attenzione per i mercati. Tra i settori più esposti alle decisioni politiche indicava energia e intelligenza artificiale, il cui sviluppo richiede energia a costi sostenibili, infrastrutture, autorizzazioni e un quadro normativo favorevole. Vincoli ambientali più stringenti avrebbero potuto aumentarne i costi.

Sul dollaro, Pictet delineava uno scenario equilibrato, con una lieve tendenza all’indebolimento nel medio periodo: crescita economica e differenziale dei tassi avrebbero sostenuto la valuta, mentre squilibri fiscali e incertezza politica avrebbero agito in senso opposto. Il risultato delle midterm modifica il quadro istituzionale rispetto alle ipotesi pre-elettorali, ma lascia aperti i nodi relativi a deficit e debito. Anche sui Treasury l’attenzione era rivolta alla sostenibilità dei conti pubblici. A fronte di rendimenti attesi stabili o in lieve calo, con crescita in rallentamento e inflazione in attenuazione, il deficit statunitense era stimato al 6,2% del Pil e la spesa per interessi tra 1.050 e 1.100 miliardi di dollari. La parte lunga della curva risultava quindi sempre più condizionata dalle prospettive fiscali.

Attenzione al rapporto tra Congresso e Casa Bianca

Nell’analisi pre-elettorale, Ed Al-Hussainy, portfolio manager di Columbia Threadneedle Investments, sottolineava che per i mercati sarebbe stata determinante soprattutto la configurazione dei rapporti tra Casa Bianca e Congresso. Storicamente, un Congresso diviso può limitare i cambiamenti legislativi e ridurre l’incertezza; una maggioranza repubblicana in entrambe le Camere, al contrario, avrebbe potuto favorire una politica fiscale espansiva, sostenendo la crescita nel breve periodo ma aumentando il ricorso al debito e la pressione sui rendimenti dei Treasury a lunga scadenza.

Il voto ha invece assegnato ai Democratici il controllo di Camera e Senato, lasciando la presidenza ai Repubblicani: si configura dunque un governo diviso tra potere esecutivo e legislativo, uno scenario da distinguere dall’ipotesi di un Congresso diviso considerata nell’analisi pre-elettorale.

Quanto al dollaro, Columbia Threadneedle evidenziava il legame con le aspettative sui tassi: una crescita più robusta e tassi elevati più a lungo potrebbero sostenere la valuta, mentre un rallentamento economico e un allentamento monetario della Federal Reserve potrebbero indebolirla.

Il rischio non sta soltanto nel dollaro

Le valutazioni dei diversi operatori restituiscono un quadro articolato. Banca Generali invita alla prudenza sulle obbligazioni denominate in dollari, mentre mantiene un orientamento costruttivo sulle azioni statunitensi. Eurizon esprime una posizione neutrale sulla valuta e positiva sull’azionario Usa. Anima Sgr individua opportunità nei titoli governativi, mantenendo un approccio più cauto sul credito e neutrale sulle azioni. Pictet e Columbia Threadneedle, nelle analisi elaborate prima del voto, richiamano invece l’attenzione sui legami tra politica fiscale, rendimenti obbligazionari e prospettive del dollaro.

Per un risparmiatore italiano, l’indebolimento del biglietto verde non equivale automaticamente a una perdita. L’effetto dipende dal tipo di investimento, dall’orizzonte temporale, dall’esposizione complessiva alla valuta e dall’eventuale presenza di coperture dal rischio di cambio. Il meccanismo è particolarmente evidente per le obbligazioni: un Treasury può offrire un rendimento interessante in dollari, ma il risultato per chi misura la propria ricchezza in euro dipende anche dal cambio al momento della valutazione o della vendita. Il rendimento nominale del titolo, da solo, non restituisce quindi un quadro completo. Per le azioni statunitensi, il rischio valutario si combina invece con l’andamento delle società, delle quotazioni e dei singoli settori. Un rialzo dei mercati può compensare, almeno in parte, l’effetto negativo di un dollaro più debole; al contrario, un andamento sfavorevole sia delle azioni sia della valuta può amplificare le perdite.





