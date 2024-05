Giorgio Armani Mare in tour: le creazioni beachwear in viaggio per il mondo

23 Maggio 2024

Tante le mete marittime in cui farà tappa e tutte tra le più gettonate da turisti e jet set. Si parte con Trani e Porto Cervo, Forte dei Marmi, Tokyo, passando per le splendide Malibu, St. Tropez e Cannes e tante altre boutique selezionate nel panorama estero

Il tour estivo firmato Giorgio Armani Mare riprende il suo viaggio alla scoperta di alcune tra le location marittime più richieste da turisti e star del jetset internazionale. La collezione beachwear, con le creazioni del brand italiano, infatti, toccherà diverse tappe marinare, partendo da Trani, dove dal 29 maggio al 24 giugno, presso la boutique Nugnes, situata in Corso Vittorio Emanuele 189, sarà possibile avventurarsi attraverso veri e propri set up, arredati con fantasie di palme tropicali in tutte le declinazioni del turchese, arricchiti da dettagli vividi di color legno e oro chiaro, ma anche tanti accessori in pieno clima estivo con il tipico intreccio, per un elegante mood vacanziero. Clima reso ancora più spumeggiante e allegro dalla presenza di alcuni elementi dello svago estivo per eccellenza come per esempio un tavolo da biliardino, o da ping-pong ed un carretto per i gelati (Armani/dolci) che vuol rappresentare dunque l’estate italiana. Dopo la tappa pugliese di Trani, sarà la volta di Porto Cervo, in Sardegna, in occasione della terza edizione della Giorgio Armani Superyacht regatta, dal 4 all’8 giugno, per poi passare da Tokyo e Malibu. Ancora, Giorgio Armani mare approderà nei resort di Puerto Banus, St. Tropez, Cannes, Sanya, Forte dei Marmi e in diverse boutique selezionate in tutto il panorama estero.

La collezione Giorgio Armani Mare si compone di capi pregiati, realizzati con tessuti nobili ed impalpabili come il lino, il cotone garzato e il cupro stampato. Le nuances dai toni neutri e blu, attraversano il mare nel profondo, catturando ogni sua sfumatura con eleganza e raffinatezza, emblema di un marchio immortale. Tutto questo, naturalmente, ha a che fare con il culto dell’estetica coltivato e onorato di continuo nelle creazioni a firma di Re Giorgio.

E, per il secondo anno, Giorgio Armani sosterrà One Ocean Foundation , una serie di progetti senza scopo di lucro, destinati alla salvaguardia degli ecosistemi marini, per promuovere una forma di economia del mare sostenibile, al fine di supportare la missione di portata globale per ripristinare il tesoro di inestimabile valore che rappresenta il mare ed il suo universo, rivolgendosi in particolar modo alla Posidonia oceanica, pianta fondamentale nell’ecosistema marino, conosciuta meglio come il “polmone” del Mar Mediterraneo.