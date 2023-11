Giorgio Armani celebra il fotografo Aldo Fallai con una mostra all’ Armani Silos

23 Novembre 2023

Verrà inaugurata a Milano con il titolo “Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-1921” la mostra che ripercorre il sodalizio artistico tra lo stilista piacentino ed il grande fotografo di moda toscano

Milano– Il prossimo 5 dicembre presso l’Armani/Silos di Via Bergognone 40, a Milano, aprirà al pubblico “Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021“, una mostra che celebra il sodalizio artistico tra lo stilista piacentino ed il grande fotografo di moda di origine toscana. La prima vera e propria dedica istituzionale al lavoro che Fallai ha realizzato collaborando con Giorgio Armani nel corso degli anni.

La mostra, a cura dello stesso Giorgio Armani e con il contributo di Rosanna Armani e Leo Dell’Orco, regala al pubblico una retrospettiva inedita e ed approfondita di quasi trent’anni di legame artistico tra una figura magistrale come il re della moda italiana ed il poliedrico maestro della fotografia.

L’inaugurazione ufficiale, fissata per il 4 dicembre, vedrà l’ apertura al pubblico a partire dal giorno successivo e chiuderà l’11 agosto 2024. Gli scatti realizzati da Aldo Fallai, hanno da sempre immortalato in modo impareggiabile, l’eleganza senza tempo sprigionata dalle creazioni di Giorgio Armani, partecipando a forgiare la personalità ed il suo stile inconfondibile. Attraverso questa monografia, voluta fortemente dallo stilista di Piacenza, ma milanese di adozione, sarà possibile percepire e scoprire l’intensità di progetti ed idee ed i rispettivi slanci emotivi che si sono succeduti durante la collaborazione artistica e professionale. La scelta della location, ovvero l’Armani/Silos, spazio espositivo, aperto nel 2015 da Giorgio Armani, in occasione delle celebrazioni per i suoi 40 anni di carriera, rende il tutto ancora più suggestivo. La mostra si compone di più sezioni, afferenti ad un capitolo importante del sodalizio condiviso tra i due. Un tributo quasi doveroso di immagini iconiche e dei relativi percorsi di realizzazione delle stesse, attraverso il processo di evoluzione che, gli abiti griffati Armani, hanno saputo compiere nel tempo e nello spazio.

“Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021” è un evento da non perdere per tutti gli appassionati di moda, come pure di arte e fotografia. Le modalità di accesso alla mostra, sono disponibili, consultando direttamente il sito di Armani Silos .