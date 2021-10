Nasce Tim myBroker per promuovere soluzioni assicurative innovative

26 Ottobre 2021

Sono on line le prime polizze per la casa e la salute dedicate ai clienti Tim. Nasce infatti Tim myBroker per promuovere soluzioni assicurative innovative pensate per soddisfare le esigenze dei clienti e dei dipendenti del Gruppo, privilegiando il canale digitale.

Da oggi Tim myBroker propone alla clientela consumer di Tim un portafoglio di prodotti competitivi sviluppati per andare incontro alle esigenze assicurative in ambito salute e casa, con un’esperienza di acquisto e di gestione delle polizze flessibile e full digital.

Il cliente può acquistare le polizze sul sito timmybroker.it, accessibile anche dall’app My Tim, utilizzando le credenziali My TIM già in suo possesso, e, con pochi click, gestirle online e in totale autonomia nell’area clienti riservata.

Per i clienti sono già disponibili due prodotti assicurativi: una polizza completa e personalizzabile per la protezione dell’abitazione costruita assieme ad UnipolSai e un’assistenza sanitaria completa per tutta la famiglia realizzata in collaborazione con QUIXA Assicurazioni, la compagnia 100% digitale del Gruppo AXA Italia.

A questi prodotti assicurativi se ne aggiungeranno altri per soddisfare tutte le esigenze della clientela, sia consumer che business. Per quest’ultimo segmento di mercato Tim myBroker, grazie anche all’esperienza maturata nella gestione delle coperture assicurative del gruppo, sta avviando la proposizione di polizze abbinate alle soluzioni di cyber security offerte da Tim.