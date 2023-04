Marley il cane cieco presto cittadino onorario di Marina di Ravenna

18 Aprile 2023

L’indomita voglia di vivere di uno splendido pastore tedesco di 4 anni, farà di lui un ambasciatore dei portatori di disabilità, con il riconoscimento del brevetto per la ricerca di persone scomparse attribuito per la prima volta ad un cane non vedente

La storia di Marley, quattro anni, pastore tedesco, cieco, abbandonato quando era ancora un cucciolo, perché non vedente, ha colpito tutti per il coraggio e l’amore che si legge nella sua storia ed in quella della famiglia che lo ha scelto per tutta la vita.

La voglia di vivere, indomita, e la cura dei suoi umani, gli permette di condurre una quotidianità normale, riuscendo ad andare oltre i limiti fisici. Testimonianza che ha spinto il Comune di Marina di Ravenna, a conferirgli la cittadinanza onoraria. “Non mi aspettavo assolutamente che ci contattassero. È stato bellissimo ed è successo all’improvviso, sono cose che non ti aspetti“, commenta la proprietaria di Marley, Carlotta Nelli. “È stata la Pro loco del comune di Marina di Ravenna a contattarci per conferire l’onorificenza a Marley, hanno scelto lui perché la sua è una vicenda di disabilità, amore e speranza che dovrebbe servire come esempio per tutti gli altri. Marley è un cane che è riuscito ad abbattere tutti i limiti e andare oltre la sua disabilità. Noi siamo toscani, di Santa Maria a Monte, però al porto di Marina di Ravenna abbiamo una barca. In città Marley lo conoscono tutti e addirittura quando andiamo lì ci contattano tantissime persone perché vogliono incontrarlo. Marley è una piccola star di Marina di Ravenna. Lì sono molto sensibili al tema degli animali, hanno sempre un occhio di riguardo nei loro confronti, sono davvero pet friendly“.

Quindi, il prossimo 30 aprile, si terrà una cerimonia ufficiale per riconoscere Marley come cittadino onorario di Marina di Ravenna e donargli un premio realizzato esclusivamente per lui. Inoltre, in occasione della stessa manifestazione, verranno raccolti dei fondi a scopo benefico da devolvere per la cura dei cani abbandonati.

“Dopo la notizia della cittadinanza onoraria, anche la Toscana adesso vuole assegnare a Marley il titolo di ambasciatore della disabilità. La proposta è arrivata al presidente del Consiglio regionale da Francesco Torselli, il capogruppo di Fratelli d’Italia. La proposta è della scorsa estate, ma mi hanno contattata da poco per comunicarmelo ufficialmente e adesso si attende conferma“, afferma Carlotta Nelli che conclude, “Un’altra novità è che Marley diventerà il primo cane cieco a ottenere il brevetto per la ricerca di persone scomparse, farà l’esame tra pochi giorni e non vediamo l’ora. Sono grosse soddisfazioni, anche perché ci impegniamo davvero tanto. Tutto questo ci riempie il cuore enormemente. Marley è felice di quello che noi umani riteniamo il nulla, è sempre estremamente allegro ed esuberante. Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto insieme a lui. Il risultato più grande è stato ricevere messaggi da parte di alcune persone che ci hanno detto: -Ci avete dato la forza di adottare un cane cieco- , che è proprio lo scopo della nostra pagina Facebook “.