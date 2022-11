Editoria: a Venezia nasce la “Molesini editore” che pubblicherà solo poesia

4 Novembre 2022

Fondata dallo scrittore e traduttore Andrea Molesini, mette al centro della propria produzione la poesia incastonandola negli spazi culturali e sociali contemporanei. Una sfida coraggiosa e raffinata nel panorama librario italiano



Venezia– Andrea Molesini, scrittore, traduttore e poeta veneziano, già vincitore del prestigioso Premio Campiello nell’anno 2011, con il libro edito da Sellerio “Non tutti i bastardi sono di Vienna”, fonda una nuova casa editrice proprio nella città lagunare, la “Molesini editore” che si propone di pubblicare solo poesia, per rilanciare la sua funzione letteraria e culturale in generale, innestandola nuovamente nei meandri di una società poco incline a riconoscerne l’importanza anche pedagogica. Il tutto in una giusta combinazione di innovazione, utilizzando al meglio le nuove frontiere di comunicazione digitale, la popolarità dei social media, per dare fiducia ad una classe di nuovi poeti in grado di cantare la vita attraverso l’uso della parola che corre veloce.

Il fondatore della “Molesini editore”, considera questa nuova sfida, come “ un dovere dell’editoria odierna saper rispondere alla necessità di poesia, della società di oggi, con libri adeguati, di qualità. La poesia, è uno strumento che permette di vivificare il linguaggio. E di questa nuova vitalità generatrice abbiamo davvero disperatamente bisogno“.

In questo 2022 le pubblicazioni in programma sono cinque, per arrivare a dieci nel 2023.

Si parte con autori classici del calibro di Fernando Pessoa e Angelus Silesius, per presentare poi autori italiani e stranieri esordienti ed autori dimenticati.

La veste grafica sarà oggetto della massima cura, attraverso la scelta di carta di qualità, elegante, rilegata e cucita a mano, in formato tascabile, con copertine sobrie dai colori però vivaci, pulite ed a firma di Giacomo Callo. Così anche per l’attenzione certosina dedicata alla traduzione del libro, per quanto attiene agli autori stranieri. Anche il carattere tipografico utilizzato, il Baskerville Original, diverrà tratto distintivo della “Molesini editore”.

Un progetto di grande valore per rinsaldare la situazione del mercato editoriale italiano, che non si circoscriva esclusivamente alla grande distribuzione libraria, ma riconosca il giusto valore anche a quelle piccole e preziose realtà che producono libri per passione, in una dimensione più intima e per questo non meno potente.