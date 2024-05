Auguri Miuccia Prada: la signora della moda italiana oggi compie 75 anni

10 Maggio 2024

Una delle imprenditrici e stiliste più influenti degli ultimi anni. Icona di stile osannata ed emulata da tanti. Ecco una breve sintesi del suo universo fatto di bel vestire made in Italy dalle origini ad oggi

La Signora della moda italiana, Miuccia Prada, oggi festeggia 75 anni. Una delle imprenditrici e stiliste più apprezzate ed osannate dei nostri tempi, considerata tra le donne più influenti al timone di una azienda conosciuta in tutto il mondo. La sua personalità rappresenta da sempre un simbolo di anticonformismo e capacità di utilizzare la moda come uno strumento potente per lanciare messaggi importanti di carattere culturale e sociale, riuscendo a cavalcare i cambiamenti continui che i nostri tempo frenetici impongono. Maria Bianchi, all’anagrafe, ma per tutti sin da piccola, Miuccia, è nata a Milano nel 1949, laureatasi in scienze politiche, ha partecipato attivamente ad una fase storica incandescente come quella del ’68, divenendo una femminista convinta. Sin dall’inizio della sua brillante carriera di stilista ed imprenditrice, ha manifestato una attenzione ed una sensibilità costanti riguardo ai temi del mondo dell’arte e della politica, nutrendo una grande passione per la cultura, animando le sue creazioni con un richiamo a tutto ciò che arricchisce l’esistenza o merita di essere denunciato. Tutto questo è il motore trainante della Fondazione Prada (con due sedi a Milano, a Venezia e Shanghai), che con le sue attività si occupa di diffondere iniziative culturali e vario titolo permettendo ad un pubblico sempre più variegato di fruirne. Salita al comando della valigeria di famiglia, fondata dal nonno materno Mario Prada, nei primi del Novecento grazie al sodalizio perfetto con il marito Patrizio Bertelli, ha saputo trasformare quella azienda in una realtà felice ed importante come poche al mondo, apportando innovazioni e miglioramenti di volta in volta, utili a consolidare una ammirazione di portata internazionale che sfida tempi e tendenze. Basti pensare all’introduzione del nylon da indossare ogni giorno, raffinandolo e rivalutandolo. Ancora, come non accostare il nome di Miuccia Prada all’inconfondibile triangolo placcato che distingue indelebilmente dal resto la sua moda. Nel 1993, ha fondato la linea Miu Miu, per permettere di orientarsi con leggerezza e maggiore disinvoltura attraverso i vestiti verso la propria identità. Un mix di simboli che non può prescindere dalle storiche uniformi, stampe e contrasti, colori eccentrici e trasparenze eteree. Creazioni che è la prima ad indossare con grande classe, dimostrando la piena identità di soggetto tra le collezioni e Miuccia. La sua prima linea di scarpe risale al 1983, mentre è dell’88 la prima collezione prêt-à-porter femminile. La moda uomo a sua firma è nata nel 1995 e nel 1997 con la linea sportiva, Linea Rossa. Grande appassionata di arte e gioielli, non ha mai lesinato un piglio autorevole, deciso ma anche ironico. Refrattaria alle imposizioni ed ai clichè si è sempre battuta in favore del diritto di espressione in tutte le sue forme per abbattere ogni tipo di pregiudizio. Una figura eclettica e dotata di grandissimo senso estetico, che continua da oltre 40 anni ad illuminare il mondo della moda che conta, dell’imprenditoria e della creatività

“Vorrei che i miei abiti fossero utili, che facessero sentire le persone, se non felici – ‘felici’ è una parola grossa –, almeno sicure di poter avere successo nella vita. La moda serve a darci la possibilità di esprimere la nostra personale visione del mondo. Altrimenti, credo, sarebbe inutile” (cit. Miuccia Prada)