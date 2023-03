Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 : più di 2.900 aziende e operatori da 140 paesi

6 Marzo 2023

La fiera tradizionale dedicata alla cosmesi mondiale si terrà a Bologna dal 16 al 20 marzo. Oltre 2900 aziende provenienti da 64 paesi e operatori attesi da più di 140 stati

Bologna– Dal 16 al 20 marzo 2023, a Bologna, torna la 54° edizione della rassegna fieristica mondiale dedicata alla cosmesi professionale, Cosmoprof Worldwide Bologna , appuntamento di riferimento per l’industria del settore da oltre mezzo secolo. I numeri delle partecipazioni attese per quest’anno, risultano più incoraggianti rispetto a quelli del 2022, con un +11% delle aziende presenti. Saranno oltre 2.900 le realtà che vi parteciperanno, provenienti da più di 64 paesi. A questa edizione presenzieranno anche le piccole e medie imprese di Argentina, Australia, Belgio, Brasile, California, Cina, Corea Del Sud, Ecuador, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia Cosmoprof Worldwide Bologna, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia, Ucraina e USA. La novità rispetto al passato è rappresentata da Argentina, Australia, India e Romania, con Irlanda (per la prima volta con l’ente nazionale), che fanno il loro ingresso ufficiale nella vetrina espositiva del comparto cosmetico più autorevole nel panorama internazionale.

Cosmoprof Worldwide Bologna farà sbarcare in città, buyer con provenienza da oltre 50 paesi, in collaborazione con ICE, agenzie operative nei vari mercati del settore. Delle vere e proprie delegazioni di compratori, distributori e retailer, attivi in Nord America, Europa, Medio Oriente, regioni asiatiche e Oceania, tutti alla ricerca di idee innovative da immettere nel proprio circuito d vendite faranno tappa nella città emiliana.

Il Cosmopack, salone dedicato alle aziende della supply chain, e il Cosmo Perfumery & Cosmetics, saranno accessibili dal giovedì al sabato. Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, canale professionale, sarà attivo dal venerdì al lunedì, per permettere agli operatori di saloni e centri estetici, di partecipare nei giorni di chiusura delle proprie attività.

“Dopo un 2022 molto positivo, i dati di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 testimoniano la qualità del lavoro svolto negli anni. Cosmoprof è una vetrina irrinunciabile per gli operatori da tutto il mondo grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva e alla capacità del format di adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione“, sono le parole di Gianpiero Calzolari Presidente di BolognaFiere.

Ingredients Zone, verrà presentata come new entry di questa edizione, una nuova area espositiva nel padiglione 20 dedicata ai produttori e distributori di materie prime, principi attivi e ingredienti funzionali, oli essenziali, fragranze e servizi di formulazione mondiale partecipanti alla manifestazione.

Cosmopack Factory, quest’anno, si concentrerà sulle potenzialità tecnologiche e di track&trace. Lo Studio Sara Ricciardi, accompagnerà il visitatore in un viaggio tailor-made, per conoscere come nasce e viene lavorato un prodotto, curando la fase di selezione delle materie prime, i processi di produzione e la distribuzione sull’esperienza del consumatore.

Anche per il 2023, verranno assegnati i Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023, gli “Oscar della Bellezza” che, da 5 edizioni, riconoscono un premio all’ eccellenza dell’industria cosmetica tra gli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna. L’organizzazione di questo contest, viene portata avanti con l’agenzia di trend BEAUTYSTREAMS. I vincitori saranno resi noti nella sera del 17 marzo, durante una apposita manifestazione di gala, che si celebrerà presso il Palazzo Re Enzo, pieno centro storico di Bologna. All’evento vi parteciperà la stampa internazionale presente in loco, i top buyer invitati e le aziende candidate. Insomma un vero e proprio percorso di networking efficace e serrato per accrescere esperienza e risultati di un settore in continuo movimento.

Tuttavia, non vi sarà spazio solo per l’esposizione, bensì pure per la formazione e l’approfondimento, grazie alla consulenza di esperti di caratura internazionale e brand di fama mondiale. Un calendario davvero ricco di appuntamenti importanti con relatori provenienti da ogni parte del mondo, per studiare ed innovare un universo fondamentale nel campo della cura dell’immagine e della bellezza. L’intero programma è consultabile sul sito di Cosmoprof Worldwide Bologna.

Sarà il momento per discutere di sostenibilità riguardante l’approvvigionamento di materie prime, di riciclo del packaging cosmetico, di “blue biotech”, prestando la giusta attenzione alla salvaguardia degli oceani ed all’elemento socio psicologico della bellezza verso il benessere della persona.