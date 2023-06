Da oggi fino al 4 giugno torna Rimini Wellness fiera della vita sana

1 Giugno 2023

Attesi ospiti illustri del mondo sportivo come l’ex nuotatore Filippo Magnini e il lottatore Andrea Minguzzi e visitatori da oltre 70 Paesi

Rimini– Da oggi fino a domenica 4 giugno, torna Rimini Wellness , fiera internazionale del fitness, benessere e sport, giunta alla edizione numero 17. Quest’anno, ci sarà la novità del “fuorisalone”, con eventi che avranno luogo partendo dal centro storico fino al lungomare della città romagnola. Per gli appassionati e professionisti del settore, l’occasione sarà propizia per conoscere le ul

time tendenze e novità, nonché partecipare ad una vera e propria formazione sul campo.

Oltre 240 eventi in programma proprio per il Rimini Wellness Off, che catapulterà tutto lo spazio urbano in una palestra ricca di colori che graviteranno intorno a 4 ed importanti temi della nostra qualità di vita: l’esercizio fisico, la nutrizione, il benessere mentale e la medicina preventiva, tutto questo per offrire alla popolazione residente ed ai turisti un coinvolgimento concreto e costruttivo.

Spazio anche all’approfondimento per presentare i progetti delle numerose start-up italiane che si occupano di fitness, in materia di intelligenza artificiale come supporto per i personal trainer.

Attesi nomi illustri del mondo dello sport, come l’ex nuotatore della Nazionale Filippo Magnini ed il lottatore Andrea Minguzzi e visitatori da oltre 70 Paesi esteri, con più di 300 brand di espositori per un totale di 170 mila metri quadri, 200 ore di formazione, convegni e 1500 ore di allenamento.

Anche il mondo dello sport con disabilità sarà al centro dell’attenzione, per compiere un percorso di “inclusività”, grazie all’impegno delle tante associazioni che operano nel settore.

La stessa piazza sull’acqua del ponte di Tiberio, vedrà l’animazione di Technogym, con la possibilità di compiere attività fisica gratis, sotto la supervisione di esperti trainer e con tre eventi di spinning organizzati in notturna. Insomma, divertimento e relax assicurati!

Il calendario degli appuntamenti previsti è consultabile direttamente sul sito del Rimini Wellness.