diPubblicoDominio, Federica Ginesu vince il Premio Giustolisi Web

10 Novembre 2020

Sono stati annunciati i vincitori dell’edizione 2020 del premio Giustolisi, intitolato alla memoria di Franco Giustolisi, uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta italiani, di cui oggi ricorre il sesto anniversario della scomparsa. A vincere il Premio per la sezione web è Federica Ginesu per l’inchiesta “La violenza istituzionale che separa madri e figli”, pubblicata proprio su glistatigenerali.com.

Il riconoscimento, arrivato alla sua sesta edizione, ha toccato via via diversi luoghi teatro di stragi nazifasciste tra il 1943 e il 1945 e oggetto delle ricerche giornalistiche di Franco Giustolisi per l'”Espresso” culminate nell’inchiesta su “L’armadio della vergogna” (poi divenuto un libro edito da Nutrimenti).

La giuria che ha scelto i vincitori è presieduta da Sandra Bonsanti e composta da Daniele Biacchessi, Marzio Breda, Vittorio Emiliani, Silvia Garambois, Livia Giustolisi, Bruno Manfellotto, Virginia Piccolillo, Vittorio Roidi, Luigi Vicinanza e Lucia Visca.

L’inchiesta di Federica, che indaga il delicatissimo tema del “femminicidio in vita”, raccontando quello che provano le madri sopravvissute alla violenza dei loro compagni quando rischiano di perdere o perdono l’affidamento dei loro bimbi, è stata realizzata dalla giornalista dopo la vittoria del nostro premio diPubblicoDominio, a supporto del giornalismo di inchiesta.

Federica Ginesu è giornalista freelance e si occupa di donne, questioni di genere, discriminazioni e comunicazione sociale. Attualmente collabora con il settimanale Grazia e il progetto web de Il Sole 24 ore Alley Oop. Ha pubblicato per La Donna Sarda, Elle, Gente e iO Donna. È coautrice dei due libri “Sardegna al Femminile. Storie di donne speciali” e dell’ebook “Donne di Futuro” de Il Sole 24 ore.

Il premio diPubblicoDominio, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è promosso da glistatigenerali.com in partnership con ​Global Thinking Foundation, per finanziare la produzione indipendente di inchieste su tematiche di rilevante interesse pubblico. Alla Seconda Edizione, che ha ricevuto anche il sostegno di ​Fondazione Cariplo​, hanno concorso oltre sessanta proposte arrivate da tutta Italia e trasmesse dai partecipanti e votate dalla Giuria sulla piattaforma ideaTRE60, creata dalla ​Fondazione Italiana Accenture​.

