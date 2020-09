Riparte il campionato e con lui le nuove sigle Serie A TIM

22 Settembre 2020

Il campionato di Seria A è ripartito e saranno in molti, come sempre, a seguirlo. Per ora sono state giocate solo sette partite della prima giornata di Serie A 2020-2021. Non si sono giocate Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia, che verranno recuperate il 30 settembre. Queste partite non sono state disputate perché Inter, Atalanta e Spezia hanno giocato gare ufficiali nel mese di agosto e hanno chiesto il rinvio alla Lega di A per dare qualche giorno di vacanza in più ai calciatori.

Sono così on air anche le nuove sigle della Serie A TIM realizzate con Lega Serie A per accompagnare la visione delle partite del torneo e tutti i programmi televisivi di approfondimento e cronaca che vengono dedicati al calcio italiano.

Gli spot, accompagnati dal claim “Entra in campo con TIM”, vedono la partecipazione di Donna Connessione che dopo una serie di evoluzioni aeree che accendono gli stadi italiani, porta il nuovo pallone a Ksenia Parkhatskaya, testimonial della comunicazione TIMVISION, che dà inizio alla partita tra robottini 3D, tutto sulle note di “Brava” cantata da Mina.

Ogni sigla sarà personalizzata con i colori delle maglie delle singole squadre che scendono in campo per coinvolgere sempre di più i tifosi. I video sono stati ideati da Luca Josi, responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM e sono un vero e proprio inno alla “Brava” Italia che riparte anche attraverso il calcio, lo sport più amato.

Nella foto di copertina Ksenia Parkhatskaya