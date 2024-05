Giorgio Armani Mare: da Nugnes a Trani sogno di una notte di mezza estate

30 Maggio 2024

Nella suggestiva cornice di Palazzo Pugliese in Corso Vittorio Emanuele II a Trani, Nugnes 1920, una delle più esclusive luxury boutique d’Europa, ha ospitato la prima tappa del tour mondiale della Collezione Giorgio Armani Mare 2024. Una parata di personaggi importanti del calibro di Anna Dello russo ha preso parte all’evento. Per una celebrazione perfetta dell’eccellenza pugliese e del made in Italy conosciuto e apprezzato all’estero. Il racconto per i lettori de Gli Stati Generali

TRANI– Nella suggestiva location di Palazzo Pugliese, in Corso Vittorio Emanuele II, a Trani, ieri sera, 29 maggio, una delle più esclusive luxury boutique d’Europa, Nugnes 1920, ha ospitato la prima tappa del tour mondiale della Collezione “Giorgio Armani Mare” 2024. Le creazioni a firma del Re della Moda, Giorgio Armani, dal prossimo 24 giugno continueranno il loro viaggio alla volta delle località estive più gettonate dal jet set internazionale. Infatti, dopo Trani, toccherà a Porto Cervo, St. Tropez, Cannes, Forte dei Marmi, Malibu ed altre ancora.

L’evento organizzato in modo impeccabile da Giuseppe Nugnes, ceo di Nugnes 1920, ha registrato la presenza di tantissimi ospiti importanti del calibro di Anna Dello Russo, mostro sacro del giornalismo di moda e della comunicazione, ex direttrice creativa di Vogue Japan, del noto fotografo Joseph Cardo, della travel blogger Manuela Vitulli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e dei media internazionali.

Selezionati ospiti internazionali hanno avuto modo di vivere una esperienza a dir poco emozionante, immergendosi totalmente in una atmosfera magica ed evocativa di “Un sogno di una notte di mezza estate” per prendere in prestito l’alta letteratura, raccontando la bellezza tipica dell’estate italiana che si fonde con l’eleganza ricercata della collezione “Giorgio Armani Mare“.

Gli allestimenti della Collezione svelati ieri sera presso la boutique Nugnes 1920, in Corso Vittorio Emanuele II 189, a Trani, rimarranno in esposizione per i clienti fino al 24 giugno, con le otto vetrine interamente dedicate ai capi ed accessori a firma “Giorgio Armani Mare”, oltre ai pop-up dell’androne e del piano superiore della boutique, che riproducono palme tropicali nelle sfumature del turchese tenue, impreziositi da dettagli che spaziano dal legno al color oro. Così come le nuances impiegate per la realizzazione degli abiti che riprendono i colori del mare nelle sue declinazioni più profonde, ma prediligendo anche toni naturali. Ed ecco chemisier di lino e cotone garzato, o cupro stampato, bluse eteree, pantaloni morbidi ed impalpabili, alternati a costumi e copricostume di color azzurro chiaro che sembrano sfiorare fino ad abbracciarlo, il cielo, per trasformarsi poi nei colori dei fondali marini e nelle onde di una enorme distesa salata dal blu intenso; borse maxi o tracolle più pratiche da indossare tutti i giorni, realizzate in materiali prettamente estivi, intrecciati, come la paglia, così come i sandali, con zeppa e cavigliera per lei, o mocassini sfoderati e sandali nei colori marrone e coloniale per lui. La linea accessori, inoltre, non manca di stupire per la sua varietà e ricchezza, dai salottini in vimini con maxi cuscini griffati G.A., passando per racchette e maschere da immersione, teli, mini frigo, salvagenti e parentesi librarie per il relax in spiaggia o a bordo piscina. Molto particolare anche la ricerca del titolo riedito da Giorgio Armani Mare : “Il Vecchio e il Mare” di Ernest Hemingway, per impersonare una calzante ed impetuosa metafora della vita.

Tutto parla di una raffinatezza e cura per il dettaglio, emblema ineguagliabile del marchio milanese, pronto a svestirsi di qualunque tipo di cliché o sovrastruttura, per fare largo alla libertà di essere così come si è, assecondando la propria natura, senza costrizioni.

“Siamo onorati di questo evento esclusivo – sottolinea” Giuseppe Nugnes, ceo di Nugnes. Oltre 30 ospiti della maison, tra fotografi, stylist e rappresentanti del fashion system, stanno esplorando la provincia di Barletta Andria Trani, vivendo pienamente il territorio e assaporando gusti e sentori, a bordo di biciclette a impatto zero.

“L’obiettivo – conclude Nugnes – è far conoscere il territorio e le sue ricchezze, creando un circuito virtuoso per fornire nuove opportunità alle città locali nel panorama internazionale, proprio in questo momento in cui gli occhi del mondo sono puntati sulla nostra regione”.

Una connessione emotiva importante e luminosa tra un brand, quello di proprietà di un genio assoluto della moda di tutti i tempi come Giorgio Armani, ed una boutique del lusso così esclusiva, come quella di Nugnes 1920, con un amore viscerale per la propria clientela e per la propria Terra, premiata già in passato con le Prix de Versailles, riconoscimento per i migliori progetti di architettura e design in grado di promuovere una sostenibilità intelligente per impatto ecologico, sociale e culturale, a seguito della ristrutturazione dello splendido Palazzo Pugliese, con una superficie di oltre 1000 metri quadrati. Connessione suggestiva che ha voluto celebrare ancora una volta l’eccellenza del made in Italy apprezzato ed invidiato in tutto il mondo, con Trani sullo sfondo, a regalare con i suoi scorci mozzafiato l’incanto del Mare Adriatico, sotto l’ombra della svettante Cattedrale in stile romanico, e la ricchezza di una regione, la Puglia, tutta da scoprire.

