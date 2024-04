Milano: 185 aziende nuove per il Salone del Mobile dal 16 al 21 aprile

12 Aprile 2024

Grande attesa in una città sold out in vista della fiera che accoglierà 1.950 espositori provenienti da 35 Paesi diversi. Le proiezioni parlano di una edizione del 2024 con ripresa del settore pari al 4,5% dopo un 2023 chiuso in affanno. E in piazza della Scala ci sarà una edicola tematica con la partecipazione dei più importanti architetti e designer

Milano– Sarà una Milano da sold out quella che si appresta ad ospitare il Salone Internazionale Del Mobile 2024 , dal 16 al 21 aprile prossimi, con 185 nuove aziende, per un totale di 1.950 espositori provenienti da 35 paesi diversi e che prenderanno parte alla esposizione, preannunciando una ripresa del settore pari al 4,5%, rispetto ad un 2023 chiuso decisamente in affanno con una perdita del 7.8%.

Dunque, padiglioni pieni per la 62°edizione che quest’anno vedrà un coinvolgimento a 360 gradi del Politecnico di Milano per aggiungere ancora più qualità e varietà all’evento espositivo famoso in tutto il mondo. Una originale iniziativa, vedrà l’allestimento di una edicola tematica in Piazza della Scala con l’intervento diretto di alcuni tra i più autorevoli architetti e designer.

“Design kiosk è un nuovo avamposto nel quale coinvolgiamo i protagonisti del design, tra i primi Piero Lissoni e Stefano Boeri, Parasite 2.0 e Luca Nichetto“, ha commentato Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.

La filiera del legno-arredo sta provando a mantenere livelli di fatturato dignitosi, facendo registrare rispettivamente 2,94 miliardi, e 4,2 miliardi di euro, quantomeno attestandosi sopra i dati riscontrati ai tempi della Pandemia.

“Abbiamo gettato le fondamenta di questa edizione in un anno intero di lavoro, fatto anche di un roadtour per il mondo, che ha portato i contenuti del Salone in Europa, Usa e Asia, in Africa, India e Sudafrica. Incontri importantissimi con le associazioni di categoria e interior designer“, ha concluso Maria Porro.

E proprio in una ottica di prossimità e vicinanza al pubblico, senza distinzioni, si è giunti alla decisione di ridurre il costo del biglietto per i visitatori a 15 euro (sono già oltre 4 mila i biglietti venduti) e con una attenzione capillarmente rivolta ai giovani, attraverso il SaloneSatellite giunto al suo 25° anno in Fiera che sarà in mostra alla Triennale di Milano.

Il programma completo con gli appuntamenti del Salone Internazionale Del Mobile di Milano è consultabile sul sito della fiera.