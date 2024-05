Milano Fashion Week: dal 14 al 18 giugno tornano le collezioni maschili 2025

21 Maggio 2024

La moda uomo primavera/estate 2025 calcherà le passerelle meneghine ospitando ritorni importanti, debutti molto attesi e realtà ampiamente rodate. Pubblicato il calendario ufficiale consultabile sul sito della Camera Nazionale della Moda Italiana con 84 appuntamenti totali tra sfilate, presentazioni ed eventi. E in città si annuncia nuovamente il tutto esaurito

Milano– I prossimi giorni vedranno una serie di appuntamenti imperdibili e molto importanti per la moda italiana ma anche per la nostra economia. Nei primi giorni del mese di giugno, infatti, si svolgerà la rassegna di moda ed accessori maschili del Pitti Uomo di Firenze (11-14 giugno), al termine della quale, il testimone passerà alla Milano Fashion Week, dal 14 al 18 giugno, con la presentazione in passerella delle collezioni maschili per la primavera/estate del 2025. Come ha avuto modo di affermare il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana , Carlo Capasa, la prossima settimana della moda italiana, si annuncia come quella dei “record”, con ben 84 appuntamenti, tra sfilate, presentazioni ed eventi connessi.

Si parte venerdì 14 giugno alle ore 16 con la sfilata di Moschino che segnerà il debutto di Adrian Appiolaza anche alla direzione creativa della linea uomo. Per passare poi a firme come Dsquared2, Prada, Fendi e Dolce&Gabbana, o Giorgio Armani che sfilerà due volte (con la linea Giorgio Armani ed Emporio) e che chiuderà come da copione la settimana della moda insieme agli spettacoli di Gucci e Zegna, lunedì 17 giugno.

Ma si sa, Milano durante la fashion week è pronta ad ospitare sempre nuove realtà come per esempio Martine Rose, brand inglese solito sfilare in quel di Londra. E a Milano si celebreranno pure i 90 anni dalla sua fondazione, di Canali, marchio dell’ eleganza sartoriale made in Italy, con un evento esclusivo, o i 15 anni di MSGM che organizzerà una sfilata co-ed.

Per la prima volta in programma tra i tanti appuntamenti, le presentazioni di Ascend Beyond, finalista della quarta edizione del Camera Moda Fashion Trust Grant e Cortigiani, brand di abbigliamento made in Italy uomo degli anni 80; ancora, David Koma, brand georgiano che ha scelto Milano per la sua prima collezione uomo;

Ecco il programma integrale delle sfilate

Venerdi 14 Giugno

16:00 Moschino Via Ventura, 14

16:00/19:00 Setchu Location Tbc – Presentation

16:00/20:00 Gr10k Via U. Hoepli, 3/B – Presentation

17:00/20:00 Add Via Friuli, 26 – Presentation

17:00/20:00 Altea Location Tbc – Presentation

18:00 Billionaire Via Gesù, 6/8

18:00/20:00 Jacob Cohën Location Tbc – Presentation

18:00/21:00 Diomene Via Melzo, 9 – Presentation

18:00/22:00 Brunello Cucinelli Corso Venezia, 16 – Presentation

20:00 Dsquared2 Via Larga, 14

Sabato 15 Giugno

09:00/17:30 Brioni Via Manzoni, 41 – Presentation

10:00/13:00 Kiton Via Pontaccio, 21 – Presentation

10:00/18:00 Ten C Via G. Uberti, 6 – Presentation

11:00 Msgm Via Gaudenzio Fantoli, 16

11:00/14:00 Ralph Lauren Purple Label Via San Baranaba, 27 – Presentation

12:00/18:00 Church’s Via Marina, 10 – Presentation

12:30 Dolce & Gabbana Viale Piave, 24

13:00/19:00 Harmont & Blaine Via Tortona, 37 – Presentation

14:00/19:00 Ascend Beyond Via Daniele Crespi, 9 – Presentation

14:30 Fendi Via Moncucco, 35

15:00/18:00 Philippe Model Paris Location Tbc – Presentation

15:00/18:00 Woolrich Black Label By Todd Snyder Via Elia Lombardini, 18 – Presentation

15:00/19:00 David Koma Location Tbc – Presentation

16:00 Jordanluca Via G. B. Piranesi, 10

16:00/20:00 Pronounce Location Tbc – Presentation

16:00/21:00 Viapiave33 Via E. Tazzoli, 3 – Presentation

17:00/20:00 Henrik Vibskov Piazza Dei Mercanti, 2 – Presentation

17:30 Neil Barrett Via Ceresio, 7

18:00/22:00 Pdf Piazza Vetra, 7 – Presentation

19:00 Emporio Armani Via Bergognone, 59

Domenica 16 Giugno

09:30/12:30 Eleventy Via U. Visconti Di Modrone, 11 – Presentation

09:30/14:30 C.P. Company Via Fiamma, 18 – Presentation

10:00/14:00 Santoni Via G. Negri, 6 – Presentation

10:00/18:00 Valextra Via A. Manzoni, 3 – Presentation

11:00 Simon Cracker Via Rimini, 38

12:00 Magliano Via Gaudenzio Fantoli, 16/5

14:00 Prada Via Lorenzini, 14

15:00/18:00 Canali Location Tbc – Presentation

15:00/19:00 Doucal’s Via Santo Spirito, 10 – Presentation

15:00/19:00 Institution By Galib Gassanoff P.Le Principessa Clotilde – Presentation

15:30/18:30 Pal Zileri Via Verri, 8 – Presentation

16:00 Dunhill Location Tbc

16:00/19:00 Corneliani Via Durini, 24 – Presentation

16:00/19:00 Brett Johnson Via Manzoni, 38 – Presentation

16:00/20:00 Lardini Location Tbc – Presentation

17:00 Martine Rose Location Tbc

17:00/19:00 Tod’s Location Tbc – Presentation

17:00/20:00 Valstar Via Marina Ang. Via Palestro – Presentation

17:00/20:00 Noskra Via A. Maiocchi, 26 – Presentation

19:00 Jw Anderson Via Tortona, 58

Lunedi 17 Giugno

10:00/17:00 Cortigiani Via Gesù, 6/8 – Presentation

10:00/18:00 Pollini Via Donizetti, 48 – Presentation

10:00 Giorgio Armani Via Bergognone, 59

11:00 Giorgio Armani Via Bergognone, 59

12:00 Dhruv Kapoor Via Tortona, 27

12:30/14:30 Kb Hong Location Tbc – Presentation

14:00 Gucci Location Tbc

16:00 Zegna Location See On Invitation

Martedi 18 Giugno

10:00 Gams Note Digital

10:30 Carnet-Archive Digital

11:00 Valleyouth Digital

11:30 Maragno Digital