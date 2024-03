“Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana” in mostra a Milano a Palazzo Reale

20 Marzo 2024

Dal 7 aprile al 31 luglio la moda disegnata dai due stilisti italiani ripercorsa in una retrospettiva che ne celebra genio e stile inconfondibili. Una iniziativa promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale in collaborazione con IMG

Milano– Si intitola”Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana” la mostra che ripercorre la storia della moda disegnata dai due stilisti italiani che festeggiano i loro 40 anni di carriera in questo 2024. La retrospettiva sarà inaugurata il prossimo 7 aprile e sarà possibile visitarla fino al 31 luglio, aperta da Martedì a Domenica dalle 10.00 alle 19.30 e il Giovedì fino alle 22.30, presso Palazzo Reale a Milano (con oltre 1.200 metri quadrati di superficie a disposizione), prodotta da IMG, la celebre azienda leader nella organizzazione di grandi eventi anche di moda, con il patrocino del Comune di Milano-Cultura e a cura di Florence Müller, studiosa di storia della moda per la sezione Fashion and Textile Art della Avenir Foundation presso il Denver Art Museum e che, nel 2022, aveva firmato, tra le altre, una imponente mostra celebrativa della maison Dior presso il Brooklyn Museum di New York.

Per la prima volta, gli spazi che furono la sede del Governo della città, nonché residenza reale fino al 1919, ospiteranno una esposizione di moda. Un omaggio alla preziosa abilità artigianale del “Fatto a Mano” che risiede alla base dello stile di Dolce&Gabbana sin dagli albori della loro avventura nel mondo della moda. La mostra tratterà tutti i temi che negli anni hanno ispirato le creazioni del brand, famose ed ammirate in tutto il mondo, contribuendo ad accrescere il lustro del made in Italy. Un passaggio obbligato per descrivere ed immortalare l’arte del duo di stilisti nostrani, é indubbiamente la cura per la contemporaneità con cui rileggono ed esaltano l’amore per l’architettura, il teatro, la musica e l’Opera, cullando dolci ricordi di una epoca romantica e sorniona chiamata la Dolce Vita, ma anche la tradizione e la cultura di molte regioni italiane, pensiamo alla amata Sicilia o alla Puglia o ancora, ai colori e sapori capresi. Dunque, i visitatori potranno comprendere e lasciarsi sedurre dalle emozioni vibranti che le creazioni firmate Domenico Dolce e Stefano Gabbana trasmettono e quali suggestioni le abbiano ispirate nel loro processo realizzativo ripetutosi nel tempo.

I più grandi capolavori delle collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, animeranno ogni sala della mostra regalando una vera e propria immersione nel microcosmo griffato D&G.

Il percorso celebrativo, dopo l’evento di inaugurazione di Milano il prossimo 7 aprile, toccherà diverse tappe internazionali, per continuare a raccontare l’onirico universo dell’ Alta moda, a stretto contatto con lusso, eleganza e sensualità indimenticabili, ma riproposti in una prospettiva anticonformista, meno ingessata e certamente capace di sdoganare molti clichè.

Negli scorsi mesi, era già stato pubblicato “Dolce & Gabbana Alta Gioielleria: Masterpieces of High Jewellery“, volume curato da Carol Woolton e pubblicato da Rizzoli Usa che narra, anche attraverso le immagini, alcune delle più preziose collezioni di gioielli del marchio, con la presentazione della prima linea nel 2012 a Taormina.

